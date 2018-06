Olimpiadi dei Robot | Juniper Networks è sponsor globale

meteoweb.eu

: @pisto_gol Magari il problema fosse ridotto solo agli stadi, pensa che qui a Napoli costruirono la linea tranviaria… - LucaSchifano14 : @pisto_gol Magari il problema fosse ridotto solo agli stadi, pensa che qui a Napoli costruirono la linea tranviaria… - CampioneOmaggio : @nonvotoilpd @AlessiaMorani @pdnetwork Assistiamo a perle inarrivabili......... - aquila1968 : L'assegnazione dei 25i Giochi invernali avverrà l'anno prossimo da parte del CIO -

(Di lunedì 25 giugno 2018), leader nelle reti sicure, scalabili e automatizzate, è diventato partner tecnologicodella WorldOlympiad™ Association (WRO), un’organizzazione non profit dedicata allo sviluppo dellaica nell’ambito degli studi STEM (Science, Technology, Engineering, Math) su scala. In base all’accordo pluriennale,collaborerà con WRO per promuovere, ospitare e sviluppare questa competizione mondiale che attira decine di migliaia di giovani.saràdi un nuovo trofeo alle finali di quest’anno – WRO 2018 – denominato’ Engineering Simplicity Honors Award.giudicherà le squadre della categoria Regular nelle finali per tutti i gruppi di età in base a “audacia”, creatività e semplicità della soluzioneizzata. La competizione incoraggia i team partecipanti a risolvere sfide e problemi complessi ...