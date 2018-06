Occhio ai problemi TIM oggi 25 giugno | linea fissa in difficoltà in alcune regioni

optimaitalia

: Occhio ai #problemiTIM oggi 25 giugno: linea fissa in difficoltà in alcune regioni - OptiMagazine : Occhio ai #problemiTIM oggi 25 giugno: linea fissa in difficoltà in alcune regioni - PerroneSPO : @andr900 Non scherzare. È una sconfitta colossale, gli ultimi respiri del partito. Guardare tutto con l’occhio sini… - Deiana_Luca9 : Occhio,mantenere un no fermo e tenere la linea della proposta è un cambio di rotta significativo rispetto al passat… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Ci sono non poche segnalazioni in merito aTIM25, soprattutto per quanto riguarda lain specifiched'Italia. Ad un mese di distanza circa dalle nostre ultime segnalazioni in merito, come potrete osservare dall'apposito approfondimento, in questi minuti tocca fare i conti con alcuni malfunzionamenti che vanno analizzati con grande attenzione, fermo restando che al momento della pubblicazione la questione pare non toccare lamobile.La vicenda deiTIM emersi attorno alle 12 diha avuto una certa visibilità anche su downdetector, dal quale è possibile estrarre commenti che consentono di avere le idee più chiare sia sullacoinvolta, sa sul fatto che in questo istante sembrerebbe essere l'Emilia Romagna la regione più colpita. Chiaro che qualche informazione più dettagliata su questa vicenda la potremo avere solo nel ...