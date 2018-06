Obesità infantile | stop agli snack alle casse in GB | la nuova lotta al ' junk food'

Blastingnews

(Di lunedì 25 giugno 2018) Il governo britannico ha annunciato la suacontro gliipercalorici messi in bella vista vicinodei supermercati. Si tratta di un vero e proprio divieto, inserito nel programma del ministro della salute, per cercare di arginare il problema, sempre più dilagante, dell'nel Paese.: le nuove regole nei supermercati britannici In Gran Bretagna non sarà più possibile esporre glicalorici davantidei supermercati. Caramelle, barrette di cioccolato e dolciumi di vario tipo non saranno più in bella vista e soprattutto a portata di bambino. Stiamo parlando, in particolar modo, degli espositori, posizionati strategicamente dspecialisti del marketing, per indurre il loro acquisto e che spesso diventano oggetto di desiderio e insistente capriccio da parte dei bambini che, inevitabilmente, finiamo per accontentare. Le nuove ...