Obbligo o verità | il nuovo film horror di Jeff Wadlow al cinema

(Di lunedì 25 giugno 2018)o verita' esce oggi, 21 giugno 2018, nelle saletografiche italiane. Si tratta di unbasato su un gioco apparentemente infantile, provato da tutti almeno una volta nella vita. Ma al tempo in cui si giocava, da fanciulli, non c'erano risvolti. L'idea diè proprio questa: l'innocenza di un gioco si trasforma in un incubo, quando si presentano dei risvolti paranormali inaspettati. Nel cast, Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane, Nolan Gerard Funk, Hayden Szeto. La distribuzione è curata da Universal Pictures. La trama delo verita' punta sui risvolti thriller e paranormali totalmente inattesi del gioco che gli studenti protagonisti si apprestano a fare. Il gruppo di amici decide di trascorrere le vacanze di Primavera in Messico. L'ultima sera della vacanza, trascorsa a ritmo di musica e cocktail nei locali, si incontrano con un ...