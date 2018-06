Nuova Xbox | primi rumor su come sarà la prossima console di Microsoft

E3 2018 : Bohemia Interactive presenta Vigor - la Nuova esclusiva per Xbox One : Bohemia Interactive ha finalmente svelato il suo nuovo titolo esclusivo Xbox One annunciato poco tempo fa, stiamo parlando di Vigor. Il gioco è stato mostrato nel trailer di annuncio e in un video gameplay.Come riporta Dualshockers, il trailer dell'annuncio di Vigor ci mostra l'ambientazione, ovvero una Tromsø distrutta, una città situata in Norvegia, e varie aree e alcuni scatti in condizioni meteorologiche diverse. Il gameplay trailer, invece, ...

Scarlet potrebbe essere il nome in codice della Nuova Xbox : Sul palco della conferenza Microsoft all'E3 2018 Phil Spencer ha parlato dei piani della compagnia per il futuro del settore gaming del colosso di Redmond, svelando l'acquisizione di numerosi studi di sviluppo, presentando l'approccio alle intelligenze artificiali e annunciando che il team hardware sta già lavorando ai nuovi prototipi di Xbox che segneranno l'inizio di una nuova generazione di console.Come riporta GameReactor il noto sito web ...

Microsoft progetta la Nuova Xbox - ma il futuro dei giochi sarà come Netflix - : ... una ottima notizia anche per gli utenti Mac Le novità software di Apple sono arrivate con la WWDC 2018 ed ora dall'E3 arrivano tutte le novità che riguardano il mondo dei videogiochi e delle console:...

E3 2018 : Phil Spencer conferma una Nuova Xbox in sviluppo nel corso della conferenza di Microsoft : L'anno scorso, Microsoft ha lanciato Xbox One X e aveva promesso di essere già al lavoro sul successore di Xbox One. Ora, come riporta Gamingbolt, abbiamo la conferma di quanto affermato in passato.Verso la fine del briefing E3 di Microsoft che si è concluso poco fa, il boss di Xbox, Phil Spencer, ha confermato che il team responsabile di Xbox One X ha già iniziato a lavorare sulla prossima console Xbox.Questa è la prima volta che sentiamo ...

PlayStation 5 e la Nuova Xbox avranno i dischi? Previsioni e novità : L'analista di Wedbush Securities Michael Pachter parlato recentemente nell'ultimo episodio di Pachter Factor. Come al solito si è espresso su diversi argomenti, anche se il più interessante questa volta è centrato sulle console di nuova generazione come PlayStation 5 o la prossima Xbox. Pachter ha spiegato perché ritiene che le unità disco saranno incluse anche con la costante crescita degli acquisti digitali. Ha anche parlato dell'importanza di ...

Dolby Atmos : la Nuova opportunità per Windows 10 e Xbox One : Dolby Atmos rappresenta la nuova opportunità per Windows 10 e Xbox One. Il mondo dell’audio ad alti livelli, da decenni nelle nostre case attraverso appositi apparecchi elettronici, dapprima stereofonici, dipoi anche multicanale, è finalmente approdato negli ambienti moderni, finanche con l’ausilio di strumenti quotidiani, quali i computer e, da ultimo, i dispositivi mobili. Sarà un’opportunità piena, ovvero monca? Origine dell’accordo tra ...

Secondo Michael Pachter Halo 6 e Gears of War 5 arriveranno prima della Nuova Xbox : Un Gears of War 5 e un Halo 6 saranno certamente in lavorazione, anche se non sono stati rivelati in modo ufficiale quest'anno. Ma quando arriveranno, Microsoft li utilizzerà per chiudere l'era di Xbox One e forse per dare una spinta finale alle sue esclusive? O saranno "preservati" per il sistema Xbox di prossima generazione?Secondo l'analista di Wedbush Securities, Michael Pachter, Halo 6 e Gears of War 5 dovrebbero arrivare entrambi su Xbox ...