Nuoto sincronizzato | Europei juniores 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Nuoto sincronizzato - autopsia sul corpo di Noemi Carrozza : morte dovuta a un trauma - incidente dovuto all’asfalto? : Oggi si sono celebrati i funerali di Noemi Carrozza, azzurra del Nuoto sincronizzato purtroppo deceduta venerdì scorso in seguito a un incidente stradale avuto mentre guidava il suo scooter. L’autopsia sul corpo della 21enne ha rivelato che le ferite sul corpo dell’atleta sarebbero compatibili con un trauma, escludendo dunque un malore o un colpo di sonno. I testimoni confermano che al momento dell’incidente non c’erano ...

Roma - la morte di Noemi - stella del Nuoto sincronizzato : si indaga per omicidio stradale : Le condizioni disastrate della via Cristoforo Colombo, dall'asfalto costellato di voragini e dalle carreggiate dissestate da radici e invase dai rami. Oppure un malore o ancora l'urto con un altro ...

Roma. Morta in un incidente Noemi Carrozza star del Nuoto sincronizzato : La giovane Morta lungo via Cristoforo Colombo all’altezza di viale della Villa di Plinio in un incidente in moto è

Roma - stella del Nuoto sincronizzato morta a Roma - la mamma : 'Ha sbandato per le radici' : 'La mia bambina, rivoglio la mia bambina. È morta per colpa della strada. Ci hanno detto che ci sono almeno un paio di testimoni. L'hanno vista sbandare dopo aver preso le radici della Colombo. Ha ...

Roma - la morte di Noemi - stella del Nuoto sincronizzato : colpa dell'asfalto : Noemi danzava in piscina ed era come se volteggiasse in aria. 'Solo tu sai nuotare sopra l'acqua', le dicevano. Mai uno schizzo. La superficie piatta e le sue gambe a disegnare geometrie seguendo il ...

"La mia Noemi morta per colpa dell'asfalto". L'accusa della madre della stella azzurra del Nuoto sincronizzato : Un malore o il manto stradale dissestato. Sono le due ipotesi al vaglio degli inquirenti per stabilire le cause della morte di Noemi Carrozza, stella azzurra del nuoto sincronizzato, che a settembre avrebbe compiuto 21 anni. Per la madre Silvia, straziata dal dolore, non ci sono dubbi: "La mia Noemi è morta per colpa delle radici" dice in un'intervista al Messaggero. L'incidente stradale è avvenuto venerdì intorno alle 14.40 ...

Cordoglio per la morte di Noemi Carrozza - promessa del Nuoto sincronizzato : Una tragedia ha colpito il mondo del nuoto. La ragazza di 20 anni morta venerdì in motorino a causa di un incidente a Roma sulla Cristoforo Colombo era l’atleta Noemi Carrozza, stella del nuoto sincronizzato. Avrebbe compiuto 21 anni l’11 settembre prossimo ed era tesserata per la società romana All Round. ...

