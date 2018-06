Nuoto | Settecolli 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di lunedì 25 giugno 2018) La 55esima edizone del Trofeodiè alle porte. Dal 29 giugno al 1° luglio nuotatori da tutto il mondo si esibiranno nella vasca più bella del panorama natatorio, quella del Foro Italico a Roma. Uno spettacolo che, come al solito, attirerà la curiosità degli appassionati, dando modo di assistere a gare di alti contenuti tecnici ed agonistici. Squadra italiana presente numerosa e tra gli atleti di spicco non mancheranno Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri. L’azzurra sta affrontando questoin chiave diversa, puntando sulla velocità ed una gestione degli impegni meno serrata rispetto al passato. Greg, reduce dall’esperienza semestrale in Australia, è tornato ad allenarsi ad Ostia nel mese di marzo e vorrà fare il punto della situazione. L’obiettivo sarà quello di arrivare in condizione agli Europeia Glagow (3-9 agosto). Di livello la ...