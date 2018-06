Nuoto paralimpico | Giochi del Mediterraneo 2018 | Stefano Raimondi ORO nei 100 sl S10

oasport

: #Nuoto Francesca Secci della Saspo #Cagliari grande protagonista agli #Italiani di #Palermo - Sardegna_Sport : #Nuoto Francesca Secci della Saspo #Cagliari grande protagonista agli #Italiani di #Palermo - MediobancaOltre : RT @FINPARALIMPICO: #Tarragona2018 XVIII edizione dei #GiochidelMediterraneo Non perdetevi i nostri 4 #azzurri in finale oggi pomeriggio… - FINPARALIMPICO : #Tarragona2018 XVIII edizione dei #GiochidelMediterraneo Non perdetevi i nostri 4 #azzurri in finale oggi pomerig… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Il Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna) è territorio di conquista anche per ilitaliano. Nelle due specialità previste in questidel, il Bel Paese conquista tre medaglie (1 oro, 1 argento e 1 bronzo). Nei 100 stile libero maschili, categoria s10,domina la scena conquistando il successo in 53″38, non lasciando spazio ai suoi avversari. Una progressione infinita, giustamente suggellata dal trionfo. In seconda posizione lo spagnolo David Levecq Vives (55″24) ed in terza l’altro azzurro Riccardo Menciotti (55″94). Sul versante femminile Alessia Scortechini deve accontentarsi della piazza d’onore con il tempo di 1’02″38, preceduta dal francese Elodie Lorandi (1’01″96). A completare il podio l’iberica Sarai Gascon Moreno (1’03″09) mentre è sesta ...