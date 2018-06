Nuoto Paralimpico ' Come Ginestre' | ottimi risultati agli Assoluti Estivi

Nuoto Paralimpico - Giochi del Mediterraneo 2018 : Stefano Raimondi ORO nei 100 sl S10 - Scortechini e Menciotti a medaglia : Il Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna) è territorio di conquista anche per il Nuoto paralimpico italiano. Nelle due specialità previste in questi Giochi del Mediterraneo 2018, il Bel Paese conquista tre medaglie (1 oro, 1 argento e 1 bronzo). Nei 100 stile libero maschili, categoria s10, Stefano Raimondi domina la scena conquistando il successo in 53″38, non lasciando spazio ai suoi avversari. Una progressione infinita, ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : avvio in scioltezza per Chamizo. Super Raimondi nel Nuoto paralimpico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi lunedì 25 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...