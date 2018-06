Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “Non sono completamente soddisfatto Agli Europei farò

oasport

(Di lunedì 25 giugno 2018)è sempre regale. I 1500 stile libero, le sue 30 vasche,un qualcosa di unico ed anche se la condizione non è ottimale, le braccia nonancora sciolte come dovrebbero, il carpigiano piazza il colpo. E’ arrivato l’oro che mancava alla collezione di Greg, quello di questa edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona (Spagna). Un chilometro e mezzo in solitaria, a doppiare gli avversari, con un ritmo da 59″5 ogni 100 metri nei primi 700/800, per poi avere un piccolo calo nella seconda parte. Del resto, si è ancora in fase di preparazione. Comunque, il 14’46″25 è denso di speranze ed aspettative per quel che sarà nel mese di agosto, quando l’azzurro affronterà la sfida continentale, nella quale gli avversari non mancheranno. “sorpreso dal tempo. Le sensazioni in acqua non erano delle migliori, pensavo di ...