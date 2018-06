Nuoto : Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella scaldano i motori a Tarragona. Che coppia di fondisti a Glasgow! : La piscina di Tarragona (Spagna) ha chiuso i battenti per gli “Squali” della vasca. Come da pronostico, l’Italia ha fatto razzia di medaglie e si è imposta con 22 ori, 13 argenti e 8 bronzi, facendo meglio rispetto a Mersin (Turchia) nel numero di successi. Un vero e proprio dominio che conferma la tradizione del Bel Paese “acquatico” nei Giochi del Mediterraneo. Tuttavia, in una manifestazione come questa, in cui ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : super Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella nei 400 stile libero! ORO e primati personali abbattuti! : Signore e signori è valanga di medaglie (21 ori complessivi) al Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna), sede delle gare del Nuoto dell’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo. Le firme, poi, sono d’autore: Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella. I 400 stile libero non sono la sua gara? No, Greg non è d’accordo. Il carpigiano vince d’autorità nelle otto vasche, stabilendo un tempo sensazionale per lui: ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri CAMPIONE DI TUTTO! L’oro dei Giochi del Mediterraneo l’ultimo tassello di una una bacheca straordinaria! : La voglia di non accontentarsi mai, la determinazione a tagliare qualsiasi traguardo, cercando di migliorarsi sempre. Questo e altro è Gregorio Paltrinieri. Il nostro asso della piscina, ieri, ha aggiunto un oro che non aveva ancora inserito nella sua collezione. Dopo i titoli olimpici, iridati ed europei, Greg si è presentato ai blocchi di partenza di Tarragona (Spagna), tra dubbi e perplessità. I Giochi del Mediterraneo sono un evento di ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Gregorio Paltrinieri e l’ultimo oro mancante nella collezione : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi e l’inizio dei XVIII Giochi del Mediterraneo è prossimo. Dal 23 al 25 giugno al Centro Acuático de Campclar i nuotatori azzurri vogliono regalare medaglie ed emozioni. La tradizione è favorevole al Bel Paese ed i 20 ori, 19 argenti e 12 bronzi dell’ultima apparizione a Mersin (Turchia) promettono bene. A guidare la truppa azzurra ci sarà il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Gregorio Paltrinieri guida lo squadrone del Bel Paese : Le gare di Nuoto ai XVIII Giochi del Mediterraneo si svolgeranno dal 23 al 25 giugno 2018 al Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna). Verranno assegnate le medaglie in 19 specialità sia maschili sia femminili, per un totale di 38 medaglie. A queste si aggiungono anche le due gare paralimpiche dei 100 metri stile libero maschili e femminili, che cinque anni fa sorrisero al Bel Paese grazie all’argento di Simone Ciulli. Ci sono ...

