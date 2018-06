Nuoto | Gregorio Paltrinieri CAMPIONE DI TUTTO! L’oro dei Giochi del Mediterraneo l’ultimo

oasport

(Di lunedì 25 giugno 2018) La voglia di non accontentarsi mai, la determinazione a tagliare qualsiasi traguardo, cercando di migliorarsi sempre. Questo e altro è. Il nostro asso della piscina, ieri, ha aggiunto un oro che non aveva ancora inserito nella sua collezione. Dopo i titoli olimpici, iridati ed europei, Greg si è presentato ai blocchi di partenza di Tarragona (Spagna), tra dubbi e perplessità. Idelsono un evento di passaggio e quando un atleta è in fase di carico, è complicato esprimere grandi cose in vasca., però, è fatto di una pasta diversa e non è come tutti gli altri. Già la sua distanza è una particolarità. I 1500 stille libero sono una specialità che a molti fa paura per il logorio fisico richiesto e la necessità di un allenamento quasi snervante per la ripetitività. Chilometri e chilometri assaggiando cloro come se non ci fosse un domani. Ma ...