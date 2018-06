Nuoto | Giochi del Mediterraneo 2018 | la 4×100 mista femminile mette il sigillo sul

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ITALIA PADRONA! Record di ori nel Nuoto - trionfano anche scherma e ginnastica! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi lunedì 25 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’ITALIA vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : super Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella nei 400 stile libero! ORO e primati personali abbattuti! : Signore e signori è valanga di medaglie (21 ori complessivi) al Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna), sede delle gare del Nuoto dell’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo. Le firme, poi, sono d’autore: Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella. I 400 stile libero non sono la sua gara? No, Greg non è d’accordo. Il carpigiano vince d’autorità nelle otto vasche, stabilendo un tempo sensazionale per lui: ...

Nuoto paralimpico - Giochi del Mediterraneo 2018 : Stefano Raimondi ORO nei 100 sl S10 - Scortechini e Menciotti a medaglia : Il Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna) è territorio di conquista anche per il Nuoto paralimpico italiano. Nelle due specialità previste in questi Giochi del Mediterraneo 2018, il Bel Paese conquista tre medaglie (1 oro, 1 argento e 1 bronzo). Nei 100 stile libero maschili, categoria s10, Stefano Raimondi domina la scena conquistando il successo in 53″38, non lasciando spazio ai suoi avversari. Una progressione infinita, ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ORI A RAFFICA NEL Nuoto! Italia super nella lotta - la scherma non delude!

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Margherita Panziera ORO nei 200 dorso femminili! L’azzurra sfiora il primato italiano : Lo si era capito già da qualche tempo che Margherita Panziera era un’atleta in evoluzione. Sarà stata la medaglia nella rassegna continentale di Copenhagen (Danimarca), oppure le vittorie negli Assoluti di Riccione 2018, ma l’azzurra è una nuotatrice di sicuro affidamento. Nel Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna), sede delle gare di Nuoto dell’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo, la 22enne di Montebelluna centra ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : il sigillo di Ciccarese nei 200 dorso! Berlincioni e Polieri a medaglia nei 200 farfalla : La vittoria dell’orgoglio e della determinazione per Christopher Ciccarese nei 200 dorso uomini. La vasca del Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna), sede delle gare di Nuoto dei Giochi del Mediterraneo 2018, vale al romano un titolo molto sentito ed importante per lui. 1’58″79 il suo tempo, sufficiente per piegare in un arrivo spalla a spalla lo spagnolo Hugo Gonzalez De Oliveira (1’58″94). Un successo ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Fabio Scozzoli ed Arianna Castiglioni - doppietta d’ORO nei 50 rana a Tarragona : Il Campclar Aquatic Center Tarragona (Spagna) continua a portare fortuna ai colori italiani del Nuoto. I 50 rana sono territorio di conquista del Bel Paese, nella gare maschili e e femminili di questi Giochi del Mediterraneo 2018. Tra gli uomini, manco a dirlo, Fabio Scozzoli concede il bis e, dopo la vittoria dei 100 metri di ieri, si conferma nell’atto conclusivo odierno con il crono di 27″25. Una partenza bruciante ed una gestione ...

LIVE Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Rane d'oro : Scozzoli e Castiglioni dominano i 50! Uomini jet giù dal podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Nuoto ai Giochi del MediterRaneo 2018. Nella piscina di Tarragona (Spagna), ultimi fuochi per i nostri portacolori, determinati a conquistare nuovi successi e rendere le acque iberiche ancor più azzurre. 14 ori, 8 argenti e 6 bronzi rappresentano un bottino notevolissimo che oggi, sicuramente, vedrà altri successi.

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : storico bronzo nel badminton! 3 medaglie sicure nella scherma. A breve il Nuoto…

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : batterie ultima giornata. Quadarella e Paltrinieri vogliono concedere il bis : Terza ed ultima giornata di batterie nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Nei 50 stile libero maschili Luca Dotto (22″58) ed Andrea Vergani (22″51) centrano la qualificazione alla finale con il sesto e quarto tempo nella ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : avvio in scioltezza per Chamizo. Super Raimondi nel Nuoto paralimpico

LIVE Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ultimi fuochi nella vasca di Tarragona per l'Italia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Nuoto ai Giochi del Mediterraneo 2018. nella piscina di Tarragona (Spagna), ultimi fuochi per i nostri portacolori, determinati a conquistare nuovi successi e rendere le acque iberiche ancor più azzurre. 14 ori, 8 argenti e 6 bronzi rappresentano un bottino notevolissimo che oggi, sicuramente, vedrà altri successi.

Nuoto - Gregorio Paltrinieri CAMPIONE DI TUTTO! L’oro dei Giochi del Mediterraneo l’ultimo tassello di una una bacheca straordinaria! : La voglia di non accontentarsi mai, la determinazione a tagliare qualsiasi traguardo, cercando di migliorarsi sempre. Questo e altro è Gregorio Paltrinieri. Il nostro asso della piscina, ieri, ha aggiunto un oro che non aveva ancora inserito nella sua collezione. Dopo i titoli olimpici, iridati ed europei, Greg si è presentato ai blocchi di partenza di Tarragona (Spagna), tra dubbi e perplessità. I Giochi del Mediterraneo sono un evento di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : lunedì 25 giugno. Caliamo l'asso Frank Chamizo. Nuoto per nuovi ori!