Nuoto | Giochi del Mediterraneo 2018 | Fabio Scozzoli ed Arianna Castiglioni | doppietta

LIVE Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Rane d’oro : Scozzoli e Castiglioni dominano i 50! Uomini jet giù dal podio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Nuoto ai Giochi del MediterRaneo 2018. Nella piscina di Tarragona (Spagna), ultimi fuochi per i nostri portacolori, determinati a conquistare nuovi successi e rendere le acque iberiche ancor più azzurre. 14 ori, 8 argenti e 6 bronzi rappresentano un bottino notevolissimo che oggi, sicuramente, vedrà altri successi. Il Bel Paese, infatti, mette in acqua i calibri da ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : storico bronzo nel badminton! 3 medaglie sicure nella scherma. A breve il Nuoto… : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi lunedì 25 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : batterie ultima giornata. Quadarella e Paltrinieri vogliono concedere il bis : Terza ed ultima giornata di batterie nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Nei 50 stile libero maschili Luca Dotto (22″58) ed Andrea Vergani (22″51) centrano la qualificazione alla finale con il sesto e quarto tempo nella ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : avvio in scioltezza per Chamizo. Super Raimondi nel Nuoto paralimpico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi lunedì 25 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ultimi fuochi nella vasca di Tarragona per l’Italia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Nuoto ai Giochi del Mediterraneo 2018. nella piscina di Tarragona (Spagna), ultimi fuochi per i nostri portacolori, determinati a conquistare nuovi successi e rendere le acque iberiche ancor più azzurre. 14 ori, 8 argenti e 6 bronzi rappresentano un bottino notevolissimo che oggi, sicuramente, vedrà altri successi. Il Bel Paese, infatti, mette in acqua i calibri da ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri CAMPIONE DI TUTTO! L’oro dei Giochi del Mediterraneo l’ultimo tassello di una una bacheca straordinaria! : La voglia di non accontentarsi mai, la determinazione a tagliare qualsiasi traguardo, cercando di migliorarsi sempre. Questo e altro è Gregorio Paltrinieri. Il nostro asso della piscina, ieri, ha aggiunto un oro che non aveva ancora inserito nella sua collezione. Dopo i titoli olimpici, iridati ed europei, Greg si è presentato ai blocchi di partenza di Tarragona (Spagna), tra dubbi e perplessità. I Giochi del Mediterraneo sono un evento di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : lunedì 25 giugno. Caliamo l’asso Frank Chamizo. Nuoto per nuovi ori! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi lunedì 25 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA. Italia in trionfo nella ginnastica. Altra pioggia d'oro nel Nuoto : Paltrinieri domina - Turrini ... : ... Ai 600 metri Paltrinieri passa in 5'52 04, a sei secondi Acerenza, staccati tutti gli altri 18.50 nuoto: Paltrinieri è partito fortissimo, su ritmi da record del mondo stagionale! Ha già una ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA. Italia in trionfo nella ginnastica. Altra pioggia d’oro nel Nuoto : Paltrinieri domina - Turrini e Scozzoli capitani d’oro - Panziera padrona del dorso! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi domenica 24 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Giochi del Mediterraneo – Nuoto : Paltrinieri show nei 1500 sl - l’azzurro si prende l’unico oro che mancava alla sua bacheca : Il nuotatore azzurro vince l’unica medaglia d’oro che mancava al suo palmares, quella ai Giochi del Mediterraneo Gregorio Paltrinieri vince la finale dei 1500 stile libero ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona e si mette al collo l’unica medaglia d’oro che ancora mancava nel suo palmares. L’olimpionico si impone con il tempo di 14’46”25 davanti al compagno di squadra Domenico Acerenza ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : le finali della seconda giornata. Valanga di medaglie per l’Italia. Paltrinieri e Panziera sugli scudi : seconda giornata di finali nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Gregorio Paltrinieri conquista l’oro che mancava alla collezione. I 1500 stile libero sono suoi e mai in discussione. Il 14’46″25 è sufficiente per ...

LIVE Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Paltrinieri domina i 1500. Doppio oro dei 'veterani' Turrini e Scozzoli! Panziera ... : Buon divertimento! IL PROGRAMMA COMPLETO GLI AZZURRI IN GARA OGGI LA CRONACA DELLA PRIMA GIORNATA CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 19.

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : le staffette dell’El Dorado! Trionfo azzurro nella 4×100 sl uomini e 4×200 sl donne : La chiusura col botto per la squadra italiana di Nuoto in questa seconda giornata di gare al Campclar Aquatic Center, sede delle gare in piscina dell’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo. Sono le staffette a garantire un doppietta d’oro d’alta qualità. nella 4×200 sl maschile Matteo Ciampi, Stefano Di Cola, Mattia Zuin e Filippo Megli si aggiudicano l’oro, piegando in un duello appassionante la Serbia. ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Gregorio Paltrinieri IMPERIALE! Il Signore del Mare Nostrum! Avversari quasi doppiati! : Signore e signori, Gregorio Paltrinieri è sempre regale. I 1500 stile libero, le sue 30 vasche, sono un qualcosa di unico ed anche se la condizione non è ottimale, le braccia non sono ancora sciolte come dovrebbero, il carpigiano piazza il colpo. E’ arrivato l’oro che mancava alla collezione di Greg, quello di questa edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona (Spagna). Un chilometro e mezzo in solitaria, a doppiare gli ...