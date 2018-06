Nulla di fatto sui migranti

'Pericolo segnalato più volte ma nessuno ha fatto Nulla' : È stata messa in sicurezza l'area di via Posillipo dove stamattina si è verificato l'incidente in cui quattro giovani sono precipitati con la loro auto per oltre venti metri dal costone. Il veicolo è ...

Rom - Salvini : “Censimento dei rom. Dopo Maroni non si è fatto più Nulla ed è caos” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sta facendo preparare dal Viminale un dossier sulla “questione rom”. Il vicepresidente del Consiglio lo ha annunciato durante un’intervista a TeleLombardia, aggiungendo che si tratta di una “ricognizione” per “vedere chi, come, quanti”. In pratica sarà un censimento. Secondo Salvini “Dopo Maroni non si è fatto più nulla ed è il caos“. Gli ...

'Sui migranti Salvini ha fatto il bullo ma non cambia Nulla' - Renzi - : Roma, 17 giu. , askanews, 'Io credo che Salvini abbia fatto il bullo con 629 rifugiati ma in realtà non cambia niente'. Lo ha detto Matteo Renzi, a 'In mezz'ora in più' parlando dell'arrivo della nave ...

Val Susa - tra gli abitanti travolti dal fango : “Frana annunciata dopo gli incendi del 2017. Regione non ha fatto Nulla” : “Questa non è una fatalità, è successo quattro volte in un mese”. La signora Nerina abita a Bussoleno, un piccolo comune dalla Val di Susa, ed è una delle 130 persone che ha dovuto dormire fuori casa a causa della frana che ha colpito il paese. Un ammasso di fango e detriti che è scesa giù dalla montagna e che ha travolto più di ottanta case. “La cattiva gestione degli incendi dello scorso autunno – racconta l’ex guardia forestale Guido ...

"Potrei darmi la grazia da solo - ma non ho fatto Nulla di male". Trump twitta contro il Russiagate : "Come affermato da numerosi esperti legali, ho l'assoluto diritto di graziare me stesso. Ma perché dovrei farlo se non ho fatto nulla di sbagliato?". Lo afferma Donald Trump, in un tweet, in relazione all'inchiesta sul Russiagate. Rudy Giuliani, legale del presidente, ha dichiarato che Trump formalmente avrebbe la facoltà di graziare se stesso. L'atto però – avverte l'avvocato – scatenerebbe con tutta ...

Russiagate - Trump : “Ho assoluto diritto di autoassolvermi. Ma non ho fatto Nulla di male. Nomina Mueller incostituzionale” : Continua il braccio di ferro tra il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, e il presidente degli Stati Uniti. “Come affermato da numerosi legali, ho l’assoluto diritto di concedermi l’assoluzione, ma perché dovrei farlo se non ho fatto nulla di sbagliato? Allo stesso tempo, la caccia alla streghe senza fine, guidata da tredici democratici arrabbiati, continua in vista delle elezioni di medio termine” twutta Donald ...

Salvini : “Minniti ha fatto un discreto lavoro - non smonteremo Nulla di ciò che è stato realizzato” : Parlando dell'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, il neo-capo del Viminale Matteo Salvini ha dichiarato: "Ha fatto un discreto lavoro quindi non smonteremo nulla di ciò che di positivo è stato realizzato, lavorerò per rendere ancora più efficaci le politiche di controllo, di allontanamento, di espulsione. Se qualcuno ha fatto qualcosa di utile e intelligente per il mio Paese anche se indossava una diversa maglietta sarebbe sciocco non ...

Cottarelli : Nulla di fatto al Quirinale - se rinuncia si vota a luglio : La decisione di non accettare il ministro dell'Economia 'non l'ho presa a cuor leggero', ha spiegato Mattarella parlando al Quirinale, ora da alcune forze politiche mi si chiede di andare alle ...

Pd - Calenda : “Salvini e Di Maio? Non hanno mai fatto Nulla in vita loro - non hanno neppure gestito un’edicola” : “Salvini e Di Maio da Barbara D’Urso? Non è roba da Paese serio, specie in un momento molto delicato della storia. Queste cose non sono normali, sono fantascienza. Ci sono due persone che non hanno mai fatto nulla in vita loro, non hanno neppure gestito un’edicola”. Sono le dure parole pronunciate a Bersaglio Mobile (La7) dal ministro uscente dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, a commento della partecipazione dei ...

Governo - Nulla di fatto. Mattarella : No ministro contro euro. LIVE - : Il Capo dello Stato parla dopo che Giuseppe Conte rimette il mandato: "Non ho ostacolato la formazione dell'esecutivo, al contrario, ho sostenuto il tentativo in base alle regole della Carta". Scontro ...

Kimi Raikkonen - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Gara noiosa - non è successo Nulla. Ho fatto il massimo” : Kimi Raikkonen non è riuscito ad andare oltre il quarto posto nel GP di Monaco 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari è giunto al traguardo nella stessa posizione in cui era scattato dalla griglia di partenza. Lo scandinavo non ha mai avuto concretamente l’occasione di sopravanzare chi lo precedeva e si è così dovuto accontentare del piazzamento di rincalzo ai piedi del podio. Il bilancio non può essere ...

Froome : "Mai fatto Nulla del genere. Per vincere il Giro serve qualcosa di straordinario" : Per la prima volta in maglia rosa Chris Froome ha scelto gli effetti speciali: 'No, non ho mai fatto nulla del genere, attaccando da così lontano. Ma ogni giorno che passa mi sento sempre meglio'. E ...

M5s-Lega - Meli vs Siri : “Del vostro contratto di governo non verrà fatto Nulla”. “Non capisco questo suo pessimismo” : Botta e risposta serrato a L’Aria che Tira (La7) tra la giornalista de Il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e il senatore della Lega, Armando Siri, “ideologo” della flat tax. Il parlamentare assicura che l’aliquota unica al 15 per cento non ha subito modifiche nel contratto di governo col M5s e conferma le parole del leader pentastellato, Luigi Di Maio: “Restiamo due forze alternative, manteniamo la nostra ...

Riunione CqQ Tor De Cenci : ancora una volta Nulla di fatto : Roma – “Ci riteniamo assolutamente insoddisfatti dalle risposte non date dai rappresentanti di maggioranza intervenuti questa sera alla Riunione organizzata dal CdQ di Tor De Cenci. Dove si evidenziavano i tanti problemi legati a questo quadrante (città del Regby, anagrafe, discarica di Vallerano, ecc)”. “Usciamo da questa Riunione con un bel nulla di fatto. E con la perplessità che chi sia intervenuto stasera non abbia ...