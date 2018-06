Novità contro il diabete | arriva l’insulina in pillole

Novità a scuola - arriva il controllo facciale : riconoscerà gli studenti all’entrata : Due “totem” in un liceo di Pordenone registreranno anche le presenze. I tesserini magnetici degli alunni eviteranno l’eventuale ingresso di estranei

WhatsApp Novità il tasto 'inoltrato' contro catene di Sant'Antonio e fake news : Rullo di tamburi perché oggi noi di Lettera35 torniamo a concentrarci sulle WhatsApp novità ! Avete capito benissimo, il quartier generale dell'app di messaggistica più famosa al mondo ha deciso di introdurre il tasto ' inoltrato ' contro le catene di Sant'Antonio e fake news . Sono finiti, dunque, i tempi d'oro per gli spacciatori di notizie false e disgrazie innumerevoli? ...

Regeni - Fico riceve Amnesty : “Verità a ogni costo”. Marchesi : “Nessuna Novità - chiederemo incontro al nuovo governo” : “C’è la volontà da parte di tutti, anche dello Stato italiano, di perseguire ad ogni costo la verità sul caso Regeni. Chiediamo una verità che sia sostanziale, forte, definitiva”. A rivendicarlo è stato il presidente della Camera Roberto Fico dopo l’incontro a Montecitorio con i vertici di Amnesty International Italia, in merito alla vicenda, ancora irrisolta, del ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso due anni e ...

Espulsione retrospettiva ai Mondiali - cos’è?/ La Novità in Russia contro il gioco violento : ecco come funziona : Ai Mondiali 2018 sbarca l'Espulsione retrospettiva: una novità secondo cui un arbitro potrà espellere un calciatore per condotta violenta anche tanti minuti dopo l'avvenuto fallo(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:30:00 GMT)

The Vampire Diaries torna in tv con un misterioso incontro : tutte le Novità sulla serie più amata : Ian Somerhalder, Paul Wesley e Nina Dobrev sono pronti a far rivivere storiche emozioni ai fan di The Vampire Diaries. La serie più amata degli ultimi dieci anni torna finalmente in tv ma non per una sorta di revival o di reboot (speriamo non accada mai) ma per quella che potrebbe essere una maratona o un recap per chi vorrà ricordare i momenti più belli. A compiere l'ennesimo miracolo sarà La5 che dal 31 maggio prossimo (sembra per tutta ...

Novità per il centro storico di Vittoria : incontro con Ascom : Cambierà il quadrilatero strategico del centro storico di Vittoria grazie al percorso comune che sara’ avviato tra Amministrazione ed Ascom

Cori razzisti della Samp contro il Napoli - non è una Novità : Saliti ai , dis, onori della cronaca domenica sera, i tifosi della Samp non sono nuovi a certi tipi di offese discriminatorie verso il popolo partenopeo. L'altro ieri sera a Marassi, al Luigi Ferraris di Genova , improvvisamente ...

Ginnastica - come sta Vanessa Ferrari? Le Novità sui tendini d’Achille e il controllo medico : “Bene ma non benissimo” : Vanessa Ferrari sta proseguendo nella sua lunga attività di riabilitazione dopo l’infortunio patito ai Mondiali 2017 e la conseguente operazione ai tendini d’Achille. La Campionessa del Mondo 2006 si è sottoposta a un controllo e il responso non è stato dei migliori: “Bene ma non benissimo“ come ha scritto lei stessa sui suoi profilo social. In entrambi i tendini della 27enne bresciana sono presenti edema e ...

Governo - Martina dopo l’incontro con Fico : “Se M5s chiude con la Lega è Novità. Percorso Pd sarà discusso in direzione” : Un’apertura ai 5 stelle. A condizione che sia davvero chiuso il fronte di accordo con la Lega e che “il Percorso nuovo” sia approvato e discusso dalla direzione Pd. Maurizio Martina, segretario reggente dei democratici, al termine del colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico ha esposto la nuova posizione del partito. E, come presupposto per far andare avanti il dialogo, ha chiesto che arrivino risposte su tre temi ...

Napoli : poker di Novità per la sfida con la Juve - Sarri al contro turnover : Hai voglia a dire che Juve-Napoli sarà una partita come le altre. Non è così e Sarri ha iniziato a prepararla prima di... Napoli-Udinese. Già perché le scelte del tecnico azzurro nel turno ...

Salvini ottimista 'Segnali di Novità via i veti - con M5s si parli di programmi'. Attesa per l incontro tra Di Maio e Casellati : E ancora il leader della Lega: 'Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi'. Silvio Berlusconi questa volta è ...

