Non fa in tempo a raggiungere l’ospedale | donna partorisce in taxi VIDEO

Meteo - il maltempo Non accenna a placarsi : temporali anche la prossima settimana : Ancora tempo instabile nella giornata di domenica 24 giugno, con piogge e temporali da Nord a Sud. E secondo gli esperti Meteo la situazione non migliorerà nel corso della prossima settimana. Temperature in calo, tornerà a far caldo solo nel corso del prossimo weekend con l’arrivo dell’anticiclone africano.Continua a leggere

Formula 1 - qualifiche GP Francia. Leclerc : 'Ottavo tempo magico - Non ci posso credere' : Quasi non fa più notizia il talento di Charles Leclerc , che anche in Francia, nel sabato delle qualifiche, ha ottenuto un altro ottimo risultato con la sua Alfa Romeo-Sauber: ottavo tempo e una ...

Meteo - l’estate Non vuole arrivare : ancora temporali. E calano le temperature : Comincia col piede sbagliato l'estate 2018. Le precipitazioni si sono già abbattute su Regioni adriatiche dalla Romagna all'Abruzzo con violenti nubifragi, allagamenti e alberi abbattuti. L’instabilità atmosferica si accentuerà domenica anche all’estremo Sud e nelle Isole. temperature in calo per freschi venti settentrionali.Continua a leggere

Meteo weekend : temporali e temperature giù anche di 10 gradi nell'ultimo weekend di giugno. L'estate Non vuole partire : L'estate sembra non voler partire e l'ultimo weekend di giugno ne darà la conferma. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che venti freschi, o addirittura freddi, di Bora domani avranno fatto diminuire le temperature di 10°C al Nord e sulle regioni adriatiche, dove la colonnina di mercurio difficilmente supererà i 25°C come ad esempio a Venezia, Ancona e Trieste (qui soltanto 22°C). Al mattino ultimi forti temporali ...

The Walking Dead - nella Nona stagione ci sarà un salto temporale : La prossima stagione di The Walking Dead si prepara a sconvolgere i fan della serie tv e forse, arrivata alla nona stagione e con l'ottava che è stata la meno vista degli ultimi anni negli Stati Uniti, qualche novità era necessaria.Uno dei cambiamenti principali di The Walking Dead sarà dietro le quinte con Angela Kang che prenderà il ruolo di showrunner dalle mani di Scott M. Gimple che nel frattempo è diventato supervisore dell'interno ...

"Non ho i superpoteri". Di Maio prende tempo sull'Ilva : "Non abbiamo superpoteri, ma ce la metteremo tutta". Quando Luigi Di Maio consegna ai giornalisti queste parole al termine di una due giorni di incontri serrati al Mise con tutti i protagonisti della vicenda Ilva, emerge uno scenario chiarissimo: il clima viene presentato come "positivo", gli approfondimenti vanno avanti, ma la decisione finale sul destino dell'acciaieria di Taranto ancora non c'è. Il governo prende tempo. Solo che il ...

Raz Degan : "A L'Isola dei Famosi - per arricchirmi. 50 anni? Il tempo Non esiste" : Dopo averlo ammirato a L'Isola dei Famosi, il pubblico italiano avrà l'occasione di rivedere all'opera Raz Degan, il modello e attore israeliano vincitore della dodicesima edizione del reality show di Canale 5, nel programma Raz & The Tribe, una docu-serie che andrà in onda su Sky Atlantic HD nella quale Degan racconterà la storia di alcune tribù al fianco di eccezionali compagni di avventura.Per questo nuovo programma, infatti, Raz ...

Patente - no alla revisione in automatico anche se Non si guida da molto tempo : Non guidi da tanto tempo? La tua Patente non può comunque essere soggetta a revisione. Ad affermarlo è il Tar di Bolzano, che con la sentenza n°194 del 9 giugno 2018, ha deciso che per mantenere la licenza di guida dopo un periodo di inattività, anche prolungato, dal condurre un veicolo non sia necessario sostenere nuovamente gli esami di abilitazione. Un’interpretazione inedita, sembrerebbe, dell’art. 128 del Codice della Strada, ...

Maltempo Calabria - il presidente Oliverio : “Non escludo la richiesta di calamità” : “Abbiamo mobilitato la nostra Protezione Civile per rispondere alle emergenze e assumeremo le decisioni conseguenti: non è esclusa la richiesta di calamità naturale al governo. Chiedo a tutti i soggetti responsabili di essere vigili, noi comunque siamo allertati con l’unità di crisi permanente con la Protezione civile per tutto il territorio regionale“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, in ...

Attenzione ai temporali di calore : Non dimenticate l'ombrello anche con il sole : sole, caldo e cielo terso possono d'improvviso mutare in un temporale accompagnato da tuoni, fulmini e un bell'acquazzone. Sono i temporali di calore, tipici dell'estate e più frequenti in montagna...

Che fine ha fatto Marco Mengoni? Ecco perché da un po' di tempo Non si hanno notizie del cantante : Che fine ha fatto Marco Mengoni? A parte una piccola apparizione al fianco di Giorgia, il cantante manca discograficamente dalle scene sin dal 2016. Sembra proprio che non si farà sentire prima della ...

Il cosentino Roberto Medicino a distanza di pochi giorni riceverà due importanti riconoscimenti internazionali a Lecce e Spoleto. Occasioni per ammirare le sue opere. SABATINO SAVAGLIO

FrosiNone Palermo - risultato live 0-0 - streaming video e tv : primo tempo a reti bianche : Diretta Frosinone Palermo, streaming video e tv: allo Stirpe si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B, all'andata 2-1 per i rosanero.