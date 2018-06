Non c' è nessuna saldatura tra gli elettori M5S e della Lega E il Carroccio vince sui

U&D - Giorgio Manetti dopo l'addio : "Non so se torno - dalla redazione ancora nessuna proposta" : "Non so ancora se tornerò". Giorgio Manetti ha forti dubbi sul suo futuro a Uomini e Donne, nonostante nell'ultima puntata di questa stagione abbia deciso di abbandonare -...

Migranti - le prove della Lifeline : "Non siamo fuorilegge" | E Malta smentisce Salvini : da Roma nessuna richiesta per la nave da noi : Salvini e Toninelli minacciavano sequestri e arresti dell'equipaggio per la "nave apolide" ma dalla ong si replica pubblicando su Twitter il documento che ne attesta la registrazione in Olanda valida fino al 2019. Intanto la Valletta attacca: "Da Salvini solo retorica"

Caffè Marini : nessuna offerta. "Nuovo bando con contratto più lungo e a caNone ribassato" : ... per 'rientrare' di eventuali investimenti? Soprattutto se si considera che il 'Caffè Marini' è salito nell'ultimo periodo agli onori della cronaca per lo stato di 'degrado e abbandono' dei locali, ...

Migranti - Fico in Aula bacchetta il deputato FdI : “Non fanno nessuna pacchia. Usi termini adeguati” : Il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, sta intervenendo in Aula durante il question time del governo. Parlando di Migranti, utilizza l’espressione sdoganata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “La pacchia per loro deve essere finita”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, lo interrompe e lo bacchetta: “Usi termini adeguati. Sono persone che migrano, non fanno nessuna ...

Forbes - tra i 100 atleti più ricchi del 2018 Non c'è nessuna donna : TORINO - Come al solito la classifica è dominata dagli americani, soprattutto dai protagonisti di basket e baseball. Ma la notizia nella top 100 degli atleti più ricchi del 2018 per Forbes è l'assenza ...

Censimento Rom - Matteo Salvini fa retromarcia : “Nessuna schedatura”. Luigi Di Maio : “Incostituzionale - Non si può fare” : Commentando la proposta di avviare un Censimento delle popolazioni Rom annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato: "Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di schedatura e Censimento degli immigrati perché se una cosa è incostituzionale non si può fare. Io sono qui però per occuparmi del lavoro degli italiani, perché gli italiani sono la priorità. Bene occuparsi di ...

Belen Rodriguez smentisce la pausa con IanNone : ‘Non ho rilasciato nessuna intervista’ : “Non ho rilasciato nessuna intervista“. Così Belén Rodríguez smentisce categoricamente quel che è emerso mercoledì 13 giugno relativamente allo stato delle cose tra lei e Andrea Iannone, cioè delle sue parole che confermavano apertamente una pausa presa dalla coppia. Del resto, i due venivano dati in crisi già prima che venisse attribuita alla showgirl argentina la conferma di una pausa in corso. “Io non ho rilasciato nessuna ...

Russia 2018 - Ibrahimovic : 'Svezia? Nessuna pressione - io Non ci sono…' : ROMA - ' Non sono in conflitto con i giocatori della Svezia , piuttosto con la federazione calcistica svedese. Infatti sono loro che scelgono gli allenatori '. Zlatan Ibrahimovic commenta così la sua ...

BELEN TRA STEFANO DE MARTINO E ANDREA IANNonE/ Foto : nessuna vacanza - solo lavoro per la showgirl : BELEN Rodriguez tra STEFANO De MARTINO e ANDREA IANNONE: sorrisi ritrovati con l'ex marito con cui si concede una giornata di relax insieme a Santiago e paura con il pilota.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:25:00 GMT)

Conte vuole le scuse di Macron - ma all'Eliseo Non è arrivata nessuna richiesta - : Roma, 13 giu. , askanews, Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vuole le 'scuse' della Francia o annullerà la visita di venerdì prossimo a Parigi. Il premier lo ha ribadito ieri anche ai ...

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte Non dovrebbe andare a Parigi» L’Eliseo : nessuna richiesta dall’Italia : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

Nessuna tensione tra Belen Rodriguez e Andrea IanNone (foto) : Crisi o non crisi? Se vogliamo attribuirgli un paragone, ogni giorno è come una margherita che si spoglia per capire che cosa succede tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Ultimamente le voci di rottura della coppia si sono moltiplicate poiché i due non si mostravano in pubblico da un po' di tempo, social compresi. Ci ha pensato una serata di svago a smentire le malelingue e confermare la complicità che corre tra i due.Sono stati visti ...

Nessuna crisi tra Belen e IanNone. Insieme in un locale di Milano : Sono giorni che non si parla d'altro che di una presunta crisi tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez, i due infatti non si mostravano più Insieme in publico da tempo e sui social scarseggiavano le foto di coppia.Ma non solo. Alcuni settimanali avevano dato per spacciati i due fidanzatini perché "Belen ha bisogno di pensare al suo lavoro". E sempre secondo queste riviste, i due non abitavano nemmeno più sotto lo stesso tetto. Però, come spesso ...