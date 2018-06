Non arrendiamoci al populismo e difendiamo le nostre idee in Europa

huffingtonpost

(Di lunedì 25 giugno 2018) In questa settimana in previsione del Consiglio Europeo del 27 e 28 giugno, incontrerò a Bruxelles alcune personalità delle istituzioni europee, per rappresentare le proposte del Pd contenute nella risoluzione che presenteremo alla Camera e al Senato relativamente all'importante vertice a cui parteciperà anche il governo Italiano.Finalmente si entra in partita, e dalla propaganda si deve passare all'azione e alla proposta, se non si vuole aggravare il penoso e pericoloso isolamento in cui alcune uscite roboanti ci hanno condotto.Sulla questione dei richiedenti asilo riuscirà il governo italiano a fare la cosa più semplice e normale, cercare e trovare una intesa sulle modifiche delle norme di Dublino già approvate dal Parlamento Europeo?Sulla governance della zona euro riusciremo ad acquisire la istituzione del Ministero delle finanze e della ...