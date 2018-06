Nome in codice | Broken Arrow Su Rete 4 il film di John Woo oggi | 25 giugno 2018

Il Surface Studio 2 è in lavorazione e il suo Nome in codice è Capitola : Microsoft ha abbandonato la gamma Surface Studio? A quanto pare la risposta è decisamente no, anzi tutto sembra tranne che un progetto dismesso. Zac Bowden, un giornalista e leaker conosciuto per i suoi scoop pubblicati sulla testata Windows Central, ha confermato tramite il proprio profilo ufficiale Twitter che Microsoft sta realmente lavorando alla seconda generazione del Surface Studio 2 che sarebbe, inoltre, conosciuta internamente dai ...

Svelata la roadmap di Surface : Andromeda nel 2018 - Surface Pro 6 Nome in codice Carmel e tanto altro ancora! : Dopo aver svelato quella che potrebbe essere la data di commercializzazione di HoloLens 2, i colleghi di Thurrot.com riportano la roadmap ufficiale dell'intera famiglia Surface. Ormai Surface è uno dei settori più interessanti per la community di Microsoft con dispositivi innovativi, interessanti e in grado di alzare l'asticella dei TOP di gamma degli OEM. I Surface, infatti, sposano perfettamente la filosofia di Windows 10 e il suo

Scarlet potrebbe essere il Nome in codice della nuova Xbox : Sul palco della conferenza Microsoft all'E3 2018 Phil Spencer ha parlato dei piani della compagnia per il futuro del settore gaming del colosso di Redmond, svelando l'acquisizione di numerosi studi di sviluppo, presentando l'approccio alle intelligenze artificiali e annunciando che il team hardware sta già lavorando ai nuovi prototipi di Xbox che segneranno l'inizio di una nuova generazione di console.Come riporta GameReactor il noto sito web

Il Nome in codice di Google Pixel 3 "Blueline" fa capolino sull'AOSP : Dopo mesi e mesi dalla prima comparsa ritorna la menzione di uno dei nomi in codice riferiti ai nuovi Google Pixel 3 che trapelavano sul finire dello scorso ottobre 2017. Si tratta di "Blueline", un riferimento che ora emerge dall'AOSP in un commit relativo a un certo test per una nuova API relativa allo spam nel dialer di Android.

Nell'App Google beta 8.6 appare il Nome in codice "Dragonglass" - oltre ad alcune novità : L'App Google 8.6 beta aggiunge alcune novità e tra il codice spunta il nome in codice Dragonglass: cosa sarà mai questa citazione a Il Trono di Spade?

