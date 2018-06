motorinolimits

: Nissan annuncia il Piano di Sostenibilità 2022 - BarbaraPremoli : Nissan annuncia il Piano di Sostenibilità 2022 - MotoriNoLimits : Nissan annuncia il Piano di Sostenibilità 2022 - GiadaMichetti : RT @_NissanElectric: Abbiamo pubblicato il Nissan #Sustainability 2022. Si articola su tre assi: #ambiente , società e governance nel quadr… -

(Di lunedì 25 giugno 2018)Motor Co., Ltd. ha pubblicato ilSustainability, unfinalizzato a ridurre l’impatto ambientale dell’azienda, aumentare la diversità e l’inclusione e migliorare la governance, in linea con ila medio termineM.O.V.E. to. Questa è la prima volta cheunper laintegrato che riunisce … L'articoloildiMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.