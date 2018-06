Nigeria - scontri in villaggi nel centro del Paese : 86 morti : Almeno 86 persone sono morte nel corso di scontri tra agricoltori e pastori in vari villaggi della Nigeria centrale. Lo riporta la Channels Television citando un portavoce della polizia. Il presidente ...

Nigeria. Scontri per uso terra : 86 morti : 01.39 Almeno 86 persone sono morte nel corso di Scontri tra agricoltori e pastori in vari villaggi della Nigeria centrale. Lo riporta la Channels Television citando un portavoce della polizia. Il presidente Muhammadu Buhari ha lanciato un appello alla calma mentre militari e polizia cercano di porre fine al bagno di sangue, ultimo atto di una lunga lotta per l'uso della terra e delle risorse.