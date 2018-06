Niente nudità in Assassin’s Creed Odyssey | una scelta giusta?

optimaitalia

(Di lunedì 25 giugno 2018) Non ci sarannoin Assassin's, anche se è praticamente confermato che ci saranno delle romance. Per romance intendiamo che il protagonista, sia uomo che donna, potrà intrattenere durante il corso del gioco delle relazioni amorose.In un Ask me Anything (AMA) su Reddit lo scorso weekend il creative director del gioco, Jonathan Dumont, ha confermato che i personaggi terranno i propri vestiti addosso durante il corso del gioco, anche magari durante le scene più piccanti. Al creative director è stato chiesto se ci saranno scene romantiche in Assassin'so addirittura se ci sarannointegrali.La risposta: "dipende se sei bravo nei rapporti, ma gli amanti terranno addosso i loro vestiti". La stessa cosa è successa nel capitolo precedente, Origins: Bayek e sua moglie Aya anche nelle scene romantiche erano parzialmente vestiti. Sicuramente tutto ...