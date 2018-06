Niccolò Agliardi | l’autore dei grandi interpreti della musica italiana ritorna con “Resto”

domanipress

(Di lunedì 25 giugno 2018) Il 14 settembre esce(Edizioni Curci/Artist First), antologia dicomposta dai 2 cd “Ora” e “Ancora” contenenti 25 brani, tra cui 3 canzoni inedite. Due degli inediti sono stati prodotti da Corrado Rustici. Il cofanetto sarà disponibile anche in versione deluxe con un kit origami: ogni brano dell’antologia, infatti, sarà rappresentato a un particolare origami pensato appositamente daè stato sopte sulle pagine di Domanipress Leggi L’intervista esclusiva «25 anni fa ho cominciato a scrivere canzoni e non ho più smesso di farlo – afferma– Ne sono state pubblicate molte, cantate da artisti diversi e da me stesso. Alcune mi piacciono molto, altre con il passare del tempo, avrei voluto ascoltarle con un vestito diverso. Allora ho fatto mio l’insegnamento di Francesco De Gregori, che spesso afferma che le ...