New York | accelera American Water Works

New York : in acquisto Dte Energy : Ottima performance per Dte Energy , che scambia in rialzo del 2,24%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Un’entusiasta e colorata Lady Gaga al Gay Pride di New York - foto e video della sfilata e dell’incontro coi fan : Da sempre vicina alla comunità LGBTQ per cui è diventata ormai un'icona, non poteva mancare Lady Gaga al Gay Pride di New York: nel mese dell'orgoglio gay che viene celebrato in tutto il mondo con sfilate, cortei e manifestazioni di ogni genere per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei diritti civili, anche la popstar di Joanne ha fatto la sua parte. Mentre proprio a New York è impegnata in studio di registrazione per incidere nuova ...

New York : vendite diffuse su Abercrombie & Fitch : Aggressivo ribasso per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in perdita del 4,08%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World ...

Tutte le star che hanno partecipato alla parata del Pride a New York : Questi sono i giorni più intensi del Pride , quelli in cui in Tutte le città del mondo si sfila per le strade per esprimere vicinanza e solidarietà ai diritti della comunità LGBTQ+ . Domenica pomeriggio New York si è accesa di colori arcobaleno per l'annuale parata del Pride dove, ...

SIGEP al Summer Fancy Food Show di New York : SIGEP Rimini - Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Italian Exhibition Group , IEG, sceglie il Summer Fancy Food Show 2018 di New York , Javits Center, ...

Concerti. Da New York al Bagno Hana-Bi The Mystery Lights per presentare il nuovo album : Gli esplosivi spettacoli dal vivo sono diventati gradualmente una leggenda mentre il quintetto ha vinto il loro seguito un fan alla volta nelle performance da Brooklyn a Bowery. Dipanandosi ...

New York - a decine di migliaia per il Gay Pride : 'Trump non ci puoi ingabbiare' : 'Non può ingabbiarci tutti' dicono alcuni partecipanti, in riferimento alla politica della tolleranza zero di Donald Trump e alle immagini shock dei bimbi in gabbia dopo essere stati strappati alla ...

New York - a decine di migliaia per il Gay Pride aperto da Tiffany Trump : 'Non può ingabbiarci tutti' dicono alcuni partecipanti, in riferimento alla politica della tolleranza zero di Donald Trump e alle immagini shock dei bimbi in gabbia dopo essere stati strappati alla ...

A Est c'è l'ultima onda : surfare a due passi da New York - Style : Molti surfisti, anche i più bravi, non ne hanno voglia, quindi uno dei principali vantaggi di praticare qui questo sport è proprio il fatto di avere le lineup vuote nei periodi migliori , …, . Per ...

Israele dice no alle donazioni dello 'Sperminatore' - Newyorkese già padre di 33 figli : "Non ho mai chiesto nulla in cambio, se non il biglietto per raggiungere il luogo e baci e abbracci", ha dichiarato "Lo sperminatore", che ad oggi ha figli di diverse razze, avendo donato a donne ...

Israele dice no alle donazioni dello “Sperminatore” - Newyorkese già padre di 33 figli : Israele dice no alle donazioni dello “Sperminatore”, newyorkese già padre di 33 figli Una delle sette donne che hanno chiesto il seme all’uomo ha portato il caso in tribunale, ora si aspetta la decisione della Corte Suprema Continua a leggere L'articolo Israele dice no alle donazioni dello “Sperminatore”, newyorkese già padre di 33 figli proviene da NewsGo.

Il Festival del jazz sbarca a New York e si presenta al Minton's Playhouse : Fondata nel 1969 da Tiberio Nicola, la manifestazione spezzina celebra il suo cinquantenario, rendendo omaggio alla musica del Nuovo Mondo. "Americana" è il titolo scelto per questa edizione da ...

Harry Styles a New York duetta per la prima volta con Kacey Musgraves in You’re Still The One (video) : Harry Styles a New York incanta per la seconda serata consecutiva il Madison Square Garden: venerdì 22 giugno il cantante inglese ha tenuto il secondo concerto sold out nella nota venue newYorkese, per la prima volta da solista dopo gli One Direction. In occasione della seconda serata al Madison Square Garden da solista, Harry ha chiamato a duettare Kacey Musgraves, cantautrice statunitense opening act della leg americana del Live On Tour. ...

New York : si muove a passi da gigante Newell Brands : Effervescente Newell Brands , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,25%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Newell ...