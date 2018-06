Neo-mamma di Salerno allatta figlio e poi si suicida

Salerno - Neomamma di 26 anni allatta il figlio e si lancia nel vuoto : Tragedia nell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno: una giovane mamma di 26 anni si è uccisa dopo aver allattato il figlio. Da quanto si apprende, la donna si era...

La premier Neozelandese diventa mamma : prima di lei solo la Bhutto : Dall'altra parte del mondo un fiocco rosa campeggia sul governo della Nuova Zelanda , dove la premier, Jacinda Ardern, ha dato alla luce la sua primogenita, una bambina del peso di 3,31 kg. Il parto di ieri è entrato ...

Libia - in un naufragio di migranti morta una mamma con la figlia Neonata : Lucilla Garufi, volontaria di InterSos, ha reso noto che tra le vittime di un naufragio avvenuto la scorsa settimana al largo della Libia ci sono anche una madre con la figlia neonata.Continua a leggere

Migranti soccorsi dalla nave Usa - oltre 70 vittime nel naufragio : tra loro una donna incinta e una mamma con Neonata : “Il gommone all’improvviso si è bucato nel mezzo e si è spezzato in due: è stata la fine”. I 42 Migranti sopravvissuti a un naufragio al largo della Libia grazie all’intervento della nave Trenton della Marina americana raccontano così quel momento drammatico, costato la vita ad almeno 70 persone, disperse in mezzo al mare. Quindi non 12 come era sembrato in un primo momento, ma oltre 70 morti. Tra loro, ricostruiscono i ...

Donna incinta e mamma con Neonata tra le vittime di un naufragio al largo della Libia : Ci sono anche una Donna incinta e una giovane mamma con la sua neonata tra le oltre 70 vittime del naufragio del gommone avvenuto la settimana scorsa al largo della Libia i cui superstiti sono stati recuperati da Nave Trenton della Marina Militare Usa. Lo rivela Lucilla Garufi di InterSos, che viaggia a bordo di Nave Diciotti della Guardia costiera italiana, sbarcata ieri a Pozzallo con 509 migranti, nell'ambito del progetto Unicef della ong ...

MANTOVA : DONNA IN COMA PARTORISCE UNA BAMBINA/ Mamma e Neonata stabili : i segnali durante il parto : MANTOVA, la madre in COMA da 3 mesi partoRISCE la figlia: ictus-infarto non fermano la gravidanza, 'la bimba sta bene e le condizioni sono buone'.

Neomamma ritarda la chemio per salvare la figlia in grembo. La piccola nasce e ha 6 infarti : A causa di ben sei arresti cardiaci la piccola ha subito danni cerebrali permanenti.Continua a leggere

La casa degli orrori - 18enne lasciato morire da mamma - nonna e sorella. Nello zaino lo scheletro di un Neonato : Un ragazzo di 18 anni morto di stenti. Ad "ucciderlo" la mamma, la nonna e la sorella che non si sarebbero prese cura di lui fino a ridurlo uno scheletro, tanto da definire le sue...

Milano - scarcerate 2 ladre su 3 dopo furto casa del sindaco Sala/ Una è minorenne - l’altra mamma di Neonata : Milano, scarcerate due ladre su tre dopo il furto in casa del sindaco Beppe Sala e svariati altri appartamenti: ultime notizie, una è minorenne e l'altra è mamma di una neonata(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:31:00 GMT)

Neonato muore attendendo un'ambulanza per 4 ore : il dramma di papà Fabio e mamma Caterina : Fabio e Caterina sono una giovane coppia che deve affrontare il dolore più grande: quello della perdita di un figlio. Il loro bimbo, infatti, è morto a poche ore dalla nascita,...

Brescia - trovata in Francia mamma del Neonato abbandonato/ Procura dei minori a lavoro per l'affidamento : Brescia, trovata in Francia mamma del neonato abbandonato: ha già 5 figli e aveva nascosto inizialmente la gravidanza al marito. La Procura dei minori è a lavoro per l'affidamento(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:13:00 GMT)