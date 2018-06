Nello spazio esplosa una supernova | un' onda gamma di potenza incredibile verso la Terra?

2001 - Odissea Nello spazio : un'opera che pesa su noi tutti : La domanda è sempre la stessa, si perde nella notte dei tempi e contempla la filosofia, la scienza e la religione. Qual è il nostro ruolo rispetto all'universo e allo scorrere del tempo? La risposta ...

Confermata anche Nello spazio la Teoria della Relatività Generale di Einstein : effettuato il test più preciso fuori dal Sistema Solare : Alcuni astronomi hanno usato lo strumento MUSE installato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e il telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA per effettuare il test più preciso finora della Teoria della Relatività Generale di Einstein al di fuori della Via Lattea. La galassia vicina ESO 325-G004 funge da potente lente gravitazionale, distorcendo la luce che proviene da una galassia distante, nascosta dietro di essa, per creare ...

Sally Ride e Peggy Whitson : la prima Nello spazio - la prima al comando : Una giornata importante per lo spazio al femminile: nella stessa data, il 18 giugno, cade il 35° anniversario della prima donna americana nello spazio, Sally Ride, e il saluto alla Nasa dell’astronauta Peggy Whitson, ora ufficialmente in pensione. Due donne che hanno fatto la storia dell’esplorazione spaziale statunitense, diventando al tempo stesso icone mondiali grazie a due importanti record. Il primo – riporta Global Science – è ...

Nello spazio l'occhio di Mosca sul Pianeta Terra : La rete 'Glonass' fornisce dati di posizionamento in tempo reale su tutti gli oggetti di superficie, in mare, in movimento, in tutto il mondo, con un' accuratezza pari al sistema di posizionamento ...

Un faro Nello spazio : la prima osservazione di una pulsar : Essere uno scienziato degli anni 60’ che cerca di studiare i segnali captati dal cosmo e ad un certo punto, nel silenzio più assoluto dell’universo, cominciare a sentire dei suoni chiari che si ripetono ad intervalli regolari, come se provenissero da una qualche fonte artificiale. Di certo Susan Burnell, l’astrofisica che registrò la prima volta questi segnali, ancora non conosceva questo tipo di fenomeno, tanto che queste onde le chiamò LGM, ...

NASA : Peggy Whitson - l’astronauta donna da record - si ritira dopo 665 giorni trascorsi Nello spazio : l’astronauta da record della NASA, Peggy Whitson, si è ritirata meno di un anno dopo il ritorno dal suo ultimo e più lungo volo spaziale. Ha trascorso più tempo fuori dal pianeta rispetto a qualsiasi altro americano: 665 giorni divisi in 3 missioni sulla stazione spaziale. Whitson è anche la donna che ha la più grande esperienza per quanto riguarda le passeggiate nello spazio, 10 per un totale di 60 ore e 21 minuti . È stata anche la prima donna ...

Vita Nello spazio : Axiom space - il nuovo avamposto commerciale : Stando a quanto riportato dall’amministrazione Trump negli ultimi tempi, la Stazione Spaziale Internazionale continuerà ricevere fondi solo fino al 2024. La fine del programma internazionale riguarda la decisione da parte del governo americano di concentrare i finanziamenti su altri tipi di missioni, attraverso l’avvio di partnership tra pubblico e privato. Ma cosa ne sarà dopo? Una valida risposta – riporta Global Science – potrebbe ...

La voce di Stephen Hawking lanciata Nello spazio tramite un buco nero : (foto: Jim Campbell/ Aero-News Network/NASA) Irradiare nello Spazio, attraverso un buco nero, la voce del celebre fisico Stephen Hawking, da poco scomparso. Fantascienza? No, realtà: è il progetto, annunciato dalla famiglia dello scienziato, che il 15 giugno 2018, a distanza di tre mesi dalla sua morte, lancerà la voce da un’antenna dell’Agenzia spaziale europea per farla irradiare attraverso il buco nero più vicino alla Terra. ...

“Un messaggio di pace e di speranza” : Nello spazio le parole lasciate in eredità da Stephen Hawking : “Un messaggio di pace e di speranza” lasciato in eredità da Stephen Hawking, raggiungerà lo spazio: il grande astrofisico britannico di Cambridge è scomparso lo scorso marzo, a 76 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia. L’annuncio è stato dato dalla famiglia, citata dalla BBC: l’iniziativa verrà realizzata domani, a conclusione di un rito in memoria dello scienziato nell’abbazia di Westminster, a ...

Putin e Morales d'accordo su prevenzione corsa agli armamenti Nello spazio - : Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo boliviano Evo Morales sono concordi sulla necessità di consolidare gli sforzi internazionali per prevenire una corsa agli armamenti nello spazio. "I ...

Torna nelle sale '2001 Odissea Nello Spazio' - capolavoro di Kubrick : Dopo lo straordinario successo ottenuto al box office italiano, '2001: Odissea nello Spazio' di Stanley Kubrick tornerà nelle sale italiane martedì 19 e mercoledì 20 giugno. Per continuare a celebrare ...

13/06/2018 - Bandiera Cri Nello spazio con Nespoli. Anche il Molise alla riconsegna : ... dal canto suo, nel ringraziare personalmente tutto l'equipaggio, ha voluto ricordare come ancora oggi l'emblema della Cri, e ciò che rappresenta, è ancora in pericolo in molte parti del mondo. «...

Le mani dell'Italia Nello spazio. Una partita a scacchi con l'Ue : L'eurodeputato Massimiliano Salini (Forza Italia) è stato nominato relatore del nuovo programma spaziale europeo per i prossimi sette anni. Un dossier importante a livello scientifico e tecnologico, con tutte le ripercussioni economiche del caso. Salini è l'unico italiano che sarà impegnato in una partita chiave del prossimo bilancio pluriennale dell'Unione europea. Si occuperà di un dossier enorme dal punto di vista economico (si parla di ...

Astronomia : le particelle interstellari che hanno dato origine al Sistema Solare stanno ancora vagando Nello spazio : Alcuni dei ‘semi’ che hanno dato origine al Sistema Solare stanno ancora vagando nello spazio, a testimoniare l’inizio della nostra casa planetaria. È il risultato di un nuovo studio pubblicato oggi su Proceedings of the National Academy of Sciences e coordinato dall’Università delle Hawaii, che ha scovato i resti di un processo avvenuto circa 4,6 miliardi di anni fa. Il ‘blocco’ originario da cui sono nati stelle e pianeti del Sistema Solare ...