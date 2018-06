Nba | LeBron James free agent | dove giocherà?

MVP Nba – Metta World Peace non ha dubbi : “Harden meglio di LeBron - vi spiego perché” : Metta World Peace non ha dubbi sull’assegnazione del premio MVP della regular season NBA: secondo l’ex Lakers, James Harden é stato il migliore in stagione Metta World Peace solitamente fa notizia per alcune delle sue stravaganti “uscite” (a volte anche si testa), ma questa volta l’ex Lakers si é espresso con serietà sulla questione MVP. Questa notte verranno assegnati i premi relativi alla stagione regolare e ...

Mercato Nba – LeBron James spiazza tutti - altro che addio : giro di telefonate del Re - ecco cosa c’è sotto : LeBron James era dato come sicuro partente, ma un rumor di Mercato aprirebbe ad una clamorosa ipotesi: il Re sembra stia cercando di reclutare dei free agent per restare ai Cavs Dopo il clamoroso sweep nella finale NBA subito dagli Warriors, il destino di LeBron James sembrava segnato. I tifosi dei Cleveland Cavaliers si erano rassegnati: la squadra non è abbastanza forte per aiutare il ‘Re’ a conquistare l’anello, per questo ...

Mercato Nba - i Sixers pronti a tutto per arrivare a LeBron James : a rischio Marco Belinelli? : Mentre lui resta immobile però, tutto il mondo NBA continua ad agitarsi in maniera vorticosa, sgomitando per guadagnare posizioni in una corsa dove l'unica discriminante resta la volontà del n°23 dei ...

Mercato Nba - i Cavaliers ripartono da Collin Sexton e Billy Preston - aspettando LeBron James - : Una guardia che ha dimostrato di avere un bel po' di armi nel suo arsenale, una sicurezza nei propri mezzi , a volte anche troppa, che alcuni non riescono a mettere insieme neanche dopo un'intera ...

Mercato Nba – LeBron James via dai Cavs? Il curioso indizio arriva dai negozi USA : crolla il prezzo della maglia #23 : Nei negozi USA crolla il prezzo delle maglie di LeBron James: i commercianti non credono nella permanenza del Re ai Cleveland Cavaliers e vogliono massimizzare le vendite-- Concluso il Draft NBA, è ora tempo di pensare al destino dei top player della lega e la free agency è entrata nel vivo. Tiene banco la questione relativa al futuro di LeBron James, dato come (quasi) sicuro partente da Cleveland. I gestori dei negozi, preoccupati dall’addio ...

Nba - il guru delle star : "Prima LeBron - poi Oladipo : ecco come li miglioro" : Mescoliamo poi i numeri con le necessità specifiche del nostro atleta: il suo sport, la sua squadra, il suo ruolo, il suo stile di gioco. Così creiamo un programma specifico basato su quello che ...

Mercato Nba – Cavs - è Kemba Walker la carta per trattenere LeBron James : ecco la possibile trade : I Cleveland Cavaliers avrebbero individuato in Kemba Walker il playmaker in grado di permettere il salto di qualità necessario per convincere LeBron James a restare Acquisito Collin Sexton al Draft NBA, i Cleveland Cavalier stanno studiando un piano per migliorare ulteriormente il proprio reparto relativo a guardie e playmaker. In particolare nel ruolo di regista, i Cavs hanno bisogno di fare un salto di qualità. George Hill si è dimostrato ...

Draft Nba – Collin Sexton lancia un appello a LeBron James : “man - resta! Torniamo insieme alle Finals” : La scelta al Draft dei Cleveland Cavaliers, Collin Sexton, ha lanciato un messaggio a LeBron James, chiedendogli di restare a Cleveland Ieri notte, grazie alla pick numero 8 in loro possesso, i Cleveland Cavaliers hanno selezionato Collin Sexton. Il giovane prodotto di Alabama, che in stagione ha fatto registrare 19.2 punti e 3.6 assist, aggiunge freschezza e talento al reparto delle guardie dei Cavs che non vede un prospetto interessante ...

Nba draft : Sexton - un regalo per LeBron. La delusione è Porter Jr. : Tanta attesa, poco dramma. La serata più attesa dell'estate cestistica termina senza particolari scossoni. Un paio di scambi interessanti, che però non intaccano i roster; una scelta inaspettatamente ...

Mercato Nba : Nba - James ai Lakers : e se a scegliere fosse LeBron Jr.? : ... al netto della genetica, per una volta sperano di andare a colpo sicuro scegliendo il figlio maggiore del giocatore più forte del mondo. In questo momento di svolta della carriera di James, in cui ...

Mercato Nba – Lonzo Ball via dai Lakers? Magic pronto a sacrificare il suo playmaker sull’altare di LeBron James : I Los Angeles Lakers potrebbero privarsi di Lonzo Ball dopo solo un anno. Il playmaker infatti potrebbe essere inserito in una trade per arrivare a LeBron James Dopo il Draft di questa notte, il Mercato NBA entrerà ufficialmente nel vivo. Una volta conclusa la questione relativa ai giovani, è tempo di pensare ai top player già fatti e finiti. Nella lega tiene banco la questione sul futuro di LeBron James. Il Re sarà free agent ed è dato in ...

Nba - James Harden - LeBron James e Kevin Durant : quante nomination agli ESPYS : ... ma nelle ultime ore sono già state rese note la maggior parte delle candidature agli ESPYS; i premi stagionali consegnati da ESPN e uno dei riconoscimenti più ambiti nel mondo sportivo americano. ...

Mercato Nba – Chris Paul svela il futuro di LeBron James : “ecco dove andrà” : Chris Paul ha dato un importante indizio sul futuro di LeBron James: secondo il playmaker dei Rockets il Re vuole Los Angeles L’estate é appena iniziata, ma in NBA non c’é tempo per riposarsi: a breve il Mercato dei free agent entrerà nel vivo. Il nodo principale da sciogliere é quello legato al futuro di LeBron James. Il numero 23 dei Cavs dovrebbe lasciare, con grande probabilità l’Ohio per accasarsi in un team in grado di ...

Mercato Nba - LeBron James - Kawhi Leonard e Paul George : il piano per la super estate dei Lakers : Nel grande e confuso scacchiere estivo che i GM di mezza NBA si ritroveranno a fronteggiare, con tanti free agent di primissimo livello a caccia di un contratto e squadre disposte a rivoluzionare il ...