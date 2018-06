Nazionale | Tavecchio torna a parlare | “esonerare Ventura? Ci ho pensato ma…”

Nazionale - Tavecchio torna alla carica : “licenziare Ventura prima di Italia-Svezia? Se fossero stati soldi miei…” : L’ex presidente della Federazione è tornato a parlare della questione Ventura, ammettendo poi di seguire i Mondiali in Russia “Seguo il Mondiale con simpatia e nostalgia, sono quattro mesi che non dico nulla quindi vuol dire che mi dispiace. Var grande successo? E’ un progetto iniziato nel 2014, accolto da Blatter, e oggi siamo nel 2018“. LaPresse/Vince Paolo Gerace Queste le parole di Carlo Tavecchio, ex presidente della ...

Mario Balotelli - parla Carlo Tavecchio : 'Era lo spogliatoio a non volerlo in Nazionale' : 'Balotelli in Nazionale non è una novità, due anni fa chiesi di farlo rientrare. Ero e resto suo tifoso. Se era lo spogliatoio che non lo voleva? Bravo, ma lo ha detto lei non io'. Lo ha detto l'ex ...

Nazionale - bugie e veleni : Tavecchio smentisce Ventura - chi dice la verità? : Tavecchio smentisce Ventura e dopo il flop della Nazionale italiana nessuno si assume le proprie evidenti responsabilità: botta e risposta a distanza “Le dimissioni di Ventura? Non mi risulta. Ognuno fa le sue valutazioni, io ho fatto la mia. Ognuno giudichi come vuole, ma non posso sentire uno che dice in tv che ha dato le dimissioni, non mi risulta. Ho sentito Oriali, Ulivieri, Uva, a me non ha mai dato nessuno le dimissioni anzi mi è ...

Nazionale - Ventura : “Mi ero dimesso da Ct”. Tavecchio : “Quante falsità” : Nazionale, Ventura- Uno scontro totale tra Ventura e Tavecchio. L’ormai ex Ct della Nazionale italiana, intervenuto ai microfoni della trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa” , ha svelato il suo ultimo periodo sulla panchina della Nazionale. Ventura “Dopo la Macedonia mi ero dimesso, presentando il mio mandato alla Figc, ma le dimissioni non sono state […] L'articolo Nazionale, Ventura: “Mi ero dimesso ...

Tavecchio : "Senza i tagli del Coni avrei tenuto Conte c.t. della Nazionale" : "Qual era il mio nome dopo Ventura? Conte. avrei fatto carte false con tutti gli sponsor del mondo e ci sarei arrivato di sicuro". Lo ha detto Carlo Tavecchio, l'ex presidente della Federcalcio, che, intervistato da Sportitalia , è tornato a parlare a quasi sei mesi dalla conferenza stampa ...