Nave Pozzallo | garante detenuti | “Migranti privati di libertà”

Migranti - autorizzato lo sbarco dei 113 migranti bloccati sulla Nave al largo di Pozzallo. Sindaco : “Finisce il loro incubo” : Dal ministero dell’Interno è arrivata l’autorizzazione al cargo commerciale Alexander Maersk, fermo da giorni davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo, di poter attraccare al porto del Ragusano. Lo rende noto il Sindaco Roberto Ammatuna sottolineando che “finisce così l’incubo per 110 migranti che ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi”. L’ingresso in porto è previsto nella tarda ...

La Nave Lifeline : “Chiediamo di attraccare in Francia”. Ma il maltempo la blocca. Via libera alla Maersk a Pozzallo : Né in Italia né, al momento, in nessun altro porto europeo: la nave delle Ong Lifeline resta in alto mare al largo di Malta senza che all’orizzonte si intraveda una soluzione per i 234 migranti salvati davanti alla Libia giovedì scorso, mentre trovano finalmente un approdo i 103 uomini, donne e bambini, a bordo della portacontainer della Maersk Lin...

Garante detenuti - migranti Nave Pozzallo privi della libertà : "Si trovano di fatto private della libertà personale" i migranti a bordo della nave container Alexander Maersk. E' per questo che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private ...

Ancora ferma a largo di Pozzallo la Nave con oltre 100 migranti : Due persone sono state portate a terra perché bisognose di cure e con esse anche i figli e i genitori. Gli altri stanno bene

Migranti : Nave cargo in rada a Pozzallo - chiesta evacuazione per donna incinta : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) - Una motovedetta della Guardia costiera sta raggiungendo la nave cargo Alexander Maersk, da ieri in rada davanti al porto di Pozzallo con 113 Migranti a bordo, per portare a terra una donna all'ottavo mese di gravidanza. La richiesta di aiuto sarebbe arrivata direttamen

Migranti : Nave cargo in rada a Pozzallo - chiesta evacuazione per donna incinta : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) – Una motovedetta della Guardia costiera sta raggiungendo la nave cargo Alexander Maersk, da ieri in rada davanti al porto di Pozzallo con 113 Migranti a bordo, per portare a terra una donna all’ottavo mese di gravidanza. La richiesta di aiuto sarebbe arrivata direttamente dalla nave e la donna dovrebbe essere trasferita all’ospedale di Modica (Ragusa). La Alexander Maersk, che batte bandiera ...