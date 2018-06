Nave Lifeline chiederà aiuto a Francia

: Migranti, nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia #migranti - MediasetTgcom24 : Migranti, nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia #migranti - MSF_ITALIA : 'Dopo odissea #Aquarius, siamo preoccupati per una nuova paralisi negoziale tra autorità italiane e alcuni altri go… - RaiNews : #Lifeline, dalla nave un tweet per invitare #Salvini: 'Non abbiamo a bordo carne ma esseri umani' ?… -

"Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia... oggi chiederemo alladi accoglierci": lo ha detto il rappresentante dell'ONGche noleggia lada giorni carica di migranti in attesa della possibilità di attraccare. Intervistato dalla radio francese Rtl, Axel Steier ha aggiunto: "Se non abbiamo risposta lasceremo Malta per andare verso il nord...Spagna o".(Di lunedì 25 giugno 2018)