Nasce la canzone che non finisce mai | il brano per Legambiente è l’ultimo firmato da Elio

(Di lunedì 25 giugno 2018) I fondi di caffè diventano “funghi prelibati”, “il torsolo sputato” si trasforma in combustibile per gli autobus. Non sono solo le immagini un po’ paradossali della nuovadie le Storie tese, ma la base del primo progetto infinito-musical-ambientalista del leggendario gruppo die le Storie Tese che – in uscita dalla scena musicale italiana – ha pensato di scrivere la sua ultimaper. “Abbiamo pensato che la nostra ultimapoteva essere la primacompostabile della storia della musica leggera italiana – raccontano i membri del gruppo – Abbiamo quindi composto laCircolare che, a differenza di ‘La musica che gira intorno’ di Ivano Fossati, è uncompostabile al 100%, nel senso che tutti i musicisti all’ascolto sono cordialmente invitati a prenderne un pezzo e crearne una nuova”. Tutti gli artisti ...