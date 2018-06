Napoli | terrorismo | fermato gambiano legato all' Isis

Terrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all’Isis : progettava attentati in Spagna e Francia : Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia Continua a leggere L'articolo Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia proviene da NewsGo.

Terrorismo - fermato un uomo a Napoli : è accusato di legami con l'Isis : Terrorismo, fermato un uomo a Napoli: è accusato di legami con l'Isis Nel corso dell'operazione sarebbe emerso che il 34enne, originario del Gambia, avrebbe dovuto compiere un attentato in Spagna o in Francia. Sarebbe stato addestrato in una zona desertica della Libia Parole chiave: ...

Terrorismo - fermato un uomo a Napoli : è accusato di legami con l'Isis - : Nel corso dell'operazione sarebbe emerso che il 34enne, originario del Gambia, avrebbe dovuto compiere un attentato in Spagna o in Francia. Sarebbe stato addestrato in una zona desertica della Libia

Napoli - arrestato per terrorismo : "Era pronto a compiere un attentato" : Era "pronto a colpire" secondo gli inquirenti. Un cittadino gambiano di 34 anni è stato arrestato in provincia di Napoli nell'ambito di un'operazione antiterrorismo di Carabinieri e Polizia di Stato. Dalle...

Isis - gambiano arrestato per terrorismo a Napoli/ Ultime notizie : addestrato in Libia - progettava attentato : Isis, gambiano arrestato per terrorismo a Napoli: il 34enne Sillah Osman stava progettando attentato in Spagna o Francia. Giunto in Italia nel 2016, è ritenuto pericoloso.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:55:00 GMT)

Terrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all'Isis : progettava attentati in Spagna e Francia : Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il 34enne Sillah Osman avrebbe partecipato a un duro addestramento in una zona desertica della Libia

Terrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all’Isis : progettava un attentato in Spagna o Francia : Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava un attentato in Spagna o Francia Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava un attentato in Spagna o Francia Continua a leggere L'articolo Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava un attentato in Spagna o Francia proviene da NewsGo.

Blitz anti-terrorismo a Napoli : catturato 'Zidane' - re dei documenti falsi : Custodiva centinaia di documenti, tra patenti, carte di identità, titoli di viaggio per stranieri, permessi di soggiorno per stranieri, codici fiscali e bolli fiscali che dovevano servire a costruire ...

Napoli e la minaccia terrorismo Pattuglie - mitra e dissuasori ma ai Decumani c'è paura : Nel cuore della Napoli turistica, investita da un sole di primavera che produce un caldo d'agosto, si materializza l'ombra della paura di attentati, di quel terrorismo che sembrava, fino a ieri, un ...

Terrorismo - fermato migrante a Napoli : aveva giurato fedeltà a Isis | : Operazione antiTerrorismo in Campania: dalle indagini sarebbe emerso che l'uomo, proveniente dal Gambia, progettava un attentato con l'auto. aveva chiesto asilo politico, ma la pratica per la ...

Napoli e la minaccia terrorismo Pattuglie - mitra e dissuasori ma ai Decumani c?è paura : Nel cuore della Napoli turistica, investita da un sole di primavera che produce un caldo d?agosto, si materializza l?ombra della paura di attentati, di quel terrorismo che sembrava, fino...

Giura fedeltà all'Isis : arrestato a Napoli ma non c'è rischio terrorismo/ Gabrielli soddisfatto : “un successo” : terrorismo, migrante del Gambia arrestato a Napoli, ultime notizie, progettava un attentato. E' stato fermato nelle scorse ore un africano richiedente asilo politico(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:00:00 GMT)

Terrorismo - migrante del Gambia fermato a Napoli : 'Volevano che mi lanciassi con un'auto sulla folla' : Un migrante del Gambia, il 21enne Alagie Touray , è stato arrestato a Napoli nel corso di un' operazione antiTerrorismo condotta da polizia e carabinieri. La polizia ha smentito la pianificazione di ...

Terrorismo - arrestato Alagie Touray - 21enne del Gambia : programmava attentato a Napoli/ Da un anno in Italia : Terrorismo, migrante del Gambia arrestato a Napoli, ultime notizie, progettava un attentato. E' stato fermato nelle scorse ore un africano richiedente asilo politico(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 14:08:00 GMT)