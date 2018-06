Napoli | soldi e regali per ammorbidire controlli | tre finanzieri sospesi Ultime notizie

Napoli - niente soldi dal Comune l'Abc chiude le fontane : Rubinetti chiusi e niente più acqua nelle fontane monumentali. L'ultimo schiaffo nella città colma di turisti arriva proprio nelle zone simbolo di Napoli: dalla fontana del Nettuno di piazza Municipio,...

Napoli - Lobotka con i soldi di Jorginho : Sprint del Napoli per Lobotka . Il centrocampista del Celta Vigo , inseguito dall'Inter a gennaio, si avvicina al club azzurro, che lo considera la prima scelta per il post Jorginho. Nelle prossime ...

Sgominata rete hacker tra Napoli e Brescia : clonavano carte di credito per rubare soldi online a tedeschi e spagnoli : Tre misure cautelari sono state eseguite a Napoli dal nucleo speciale frodi tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma, coordinato dalla Procura della Repubblica di Brescia, per i reati di ...

500 Miglia di IndiaNapolis 2018 : il montepremi. Quanti soldi guadagna il vincitore? Cifre da capogiro : Vincere la 500 Miglia di Indianapolis ti consacra per sempre nella leggenda dell’automobilismo, ti consegna all’immortalità del motorsport in particolar modo negli Stati Uniti. Una delle corse simbolo, un appuntamento cruciale di tutta la stagione, si disputa lungo il celebre ovale della capitale dell’Indiana: 805 chilometri da percorrere a oltre 300 all’ora, col cuore in gola e con l’obiettivo di arrivare davanti a ...

?Soldi in cambio del posto di lavoro : tre indagati a Napoli : Quindicimila euro per avere la certezza di un posto fisso, in forza a un?azienda che poteva contare sul rubinetto dei finanziamenti pubblici. Una valigetta di soldi consegnata in vista di...

Soldi in cambio del posto di lavoro : tre indagati a Napoli : Quindicimila euro per avere la certezza di un posto fisso, in forza a un'azienda che poteva contare sul rubinetto dei finanziamenti pubblici. Una valigetta di Soldi consegnata in vista di una busta ...

Camorra - medici riciclavano i soldi del clan Lorusso : arresti a Napoli - : Due professionisti insospettabili sono accusati dalla Procura partenopea di favoreggiamento alle cosche per aver rilevato e gestito ristoranti di proprietà di affiliati. Indagati anche il cognato e la ...

Camorra - medici riciclavano i soldi del clan Lorusso : arresti a Napoli : Camorra, medici riciclavano i soldi del clan Lorusso: arresti a Napoli Due professionisti insospettabili sono accusati dalla Procura partenopea di favoreggiamento alle cosche per aver rilevato e gestito ristoranti di proprietà di affiliati. Indagati anche il cognato e la sorella del boss per estorsione e ricettazione ...

Napoli - due medici riciclavano i soldi del clan Lo Russo : arrestati dalla Dia : I fratelli professionisti sono un anestesista e un chirurgo estetico. Gestivano il ristorante della camorra alla Riviera di Chiaia al centro dell'inchiesta del...

Montante - “Lumia chiese soldi in nero per la campagna di Crocetta”. Nelle carte l’interesse per le telefonate di Napolitano : Le richieste di soldi in nero per la campagna elettorale di Rosario Crocetta e la “preoccupazione” per una possibile duplicazione delle intercettazioni tra l’ex senatore Nicola Mancino e l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Negli atti dell’inchiesta della procura di Caltanissetta che ha portato ai domiciliari l’ex paladino dell’antimafia, Antonello Montante, accusato di associazione a ...