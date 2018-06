Napoli | Meret è a un passo | trovato l' erede di Reina

Calciomercato Napoli - sarà Meret l’erede di Reina : accordo con l’Udinese [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Il presidente De Laurentiis continua a lavorare intensamente sul Calciomercato per costruire un Napoli sempre più forte, l’intenzione del numero uno azzurro è quella di accontentare il tecnico Carlo Ancelotti in ogni richiesta. Importante mossa nelle ultime ore per quanto riguarda la porta, sembrava vicino Areola ma sorpasso nelle ultime ore, il nuovo estremo di difensore sarà Meret. accordo raggiunto con ...

Calciomercato Napoli - agente Meret su trattativa e futuro : Per adesso la squadra che ha dimostrato più convinzione è il Napoli - sottolinea a 'Rai Sport' - Dal punto di vista tecnico sarebbe una delle soluzioni migliori per il calciatore, che in quel di ...

Napoli - pronto l'assalto a Meret e Karzenis : Il Napoli ha intenzione di chiudere la questione portieri e punta tutto su Meret. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, la società azzurra non punta solo su Meret ma anche Karzenis. De Laurentiis alza la sua offerta a 30 milioni e vorrebbe entrambi in quanto già si conoscono. Comments comments

Napoli - De Laurentiis : 'Per il portiere non solo Areola - in corsa Meret e altri' : 'Areola? Io lo metto sul piatto della bilancia insieme a Meret ed altri portieri. Vedremo'. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando delle trattative del Napoli per ...

'Napoli - serve anche Meret : da prendere e valorizzare' : Oggi, osserva il calcio da opinionista per Sky Sport, e nel tempo libero fa il papà di Gabriele, portiere anche lui e negli ultimi due anni cresciuto alle spalle di Alex Meret, uno dei nomi più ...

Napoli - Ancelotti per la porta vuole Areola o Sirigu ma De Laurentiis rilancia per Meret

Calciomercato - il Napoli accelera per Meret : aumentata l'offerta all'Udinese : Napoli-Meret: avanti tutta. È il portiere dell'Udinese il prescelto dalla società azzurra per sostituire Pepe Reina. Dopo le trattative sfumate per Rui Patricio e Leno, e viste le alte richieste del ...

Napoli - Areola o Meret : si decide il prossimo portiere

Napoli - qua le mani : Meret o Areola? : Poi viene il resto del mondo, che sfila lungo la linea bianca: polvere negli occhi, comunque. Napoli, ecco quattro nomi per il dopo Jorginho

Mercato - Juventus è Pjaca la chiave per Cancelo. Napoli - Meret in vantaggio su Areola : ROMA - Mercato dei portieri in fermento. La Roma, che è ormai a un passo dall'acquisto di Pastore per i prossimi 4 anni, continua a respingere a oltranza l'assalto del Real Madrid per Alisson. I ...

Mercato Napoli - asse con l'Udinese : vicini Meret e Karnezis : In un colpo solo i campani potrebbero aver risolto la grana portiere: passi avanti per il friulano reduce dal prestito alla Spal e per il greco, oggi al Watford

MERET AL Napoli / Calciomercato - Giaretta : "Se il Napoli lo prende fa un grandissimo affare" : MERET al Napoli, Calciomercato: colpo a sorpresa di Aurelio De Laurentiis. Il giovane portiere sarà l'erede dello spagnolo Pepe Reina passato al Milan? Colpo da 30 milioni di euro.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:56:00 GMT)