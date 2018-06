Napoli | arrestato per terrorismo | Era pronto a compiere un attentato

Isis - gambiano arrestato per terrorismo a Napoli/ Ultime notizie : addestrato in Libia - progettava attentato : Isis, gambiano arrestato per terrorismo a Napoli: il 34enne Sillah Osman stava progettando attentato in Spagna o Francia. Giunto in Italia nel 2016, è ritenuto pericoloso.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:55:00 GMT)

Napoli - progettava attentati in Italia e Europa : arrestato gambiano ospite di un centro di accoglienza : Faceva parte di un gruppo approdato in Italia un anno fa, un gruppo legato all?Isis e pronto a colpire in Italia e in Europa. Sillah Osman, ganbiano di 34 anni, è stato arrestato in...

Napoli - abusi sessuali su bambina di 3 anni : arrestato un 24enne : Un uomo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di Nola, in provincia di Napoli, per presunti abusi sessuali ai danni di una bimba di tre anni. Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, il giovane ha incontrato la minorenne casualmente in una casa e, rimasto da solo con lei nella stessa stanza, ha iniziato ad abusarne. Qualcuno però lo ha visto ed è scattata la chiamata alle forze dell’ordine. L’ipotesi è che la ...

Abusa di una bambina di 3 anni : arrestato uomo di 24 anni a Napoli : Abusi su una bimba di tre anni: è quanto hanno scoperto i carabinieri a Nola, in provincia di Napoli. arrestato un uomo di 24 anni per atti di violenza sessuale aggravata. Le indagini, scaturite da una confidenza raccolta a seguito dell'intervento di una pattuglia dei carabinieri, hanno consentito di delineare un grave e univoco quadro indiziario a carico dell'uomo ritenuto responsabile di aver commesso gli abusi nel gennaio 2018.Secondo ...

Napoli - minacce in carcere al 18enne arrestato per il delitto a Coroglio : subito trasferito : L'episodio si riferisce a un paio di giorni fa, e a sole poche ore dall'ingresso in carcere di Francesco Esposito, il 18enne del Pallonetto di Santa Lucia finito in carcere insieme con un amico ...

Napoli : arrestato per concussione un medico - consulente tecnico del tribunale : Ennesimo caso di concussione nella sanità: i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, hanno arrestato una donna medico di 64 anni originaria di Salerno, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy. La donna, nella sua funzione di chirurgo, è stata accusata di avere chiesto del denaro per falsificare una perizia medica che serviva al riconoscimento dell'invalidità presso l'Inps di una ...

Napoli - fruttivendolo possedeva una pistola 'due colpi' sotto il cuscino : arrestato : I carabinieri del Nucleo Operativo di Poggioreale hanno arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco Giuseppe Denaro, un fruttivendolo 65enne di via Argine già noto alle forze dell'ordine. A ...

Napoli - picchia e chiude la moglie in casa : arrestato : Napoli, picchia e chiude la moglie in casa: arrestato Napoli, picchia e chiude la moglie in casa: arrestato Continua a leggere L'articolo Napoli, picchia e chiude la moglie in casa: arrestato proviene da NewsGo.

Napoli - palpeggia una ragazza in stazione : arrestato senegalese : Nell'ambito dei controlli in ambito stazione su persone sospette, venditori ambulanti, passeggeri e bagagli predisposti dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania nella stazione F.S. di ...

Napoli - filo di banca al consulente finanziario : il rapinatore di via Petrarca arrestato a Barcellona : Localizzato e arrestato a Barcellona Egidio De Marino, un 45enne di Napoli ricercato da novembre perché destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina emessa dal gip di ...

Napoli - segue donna in bagno bar e la palpeggia : 32enne arrestato : All'una di questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli sono intervenuti in piazza Gabriele d'Annunzio, a Fuorigrotta, dopo aver notato che all'esterno di un bar c`...

Calci e pugni contro il personale del 118 - arrestato pluripregiudicato a Napoli : Calci e pugni contro il personale del servizio d'emergenza del 118. E quando sono intervenuti i poliziotti ha aggredito anche loro. È accaduto a Napoli dove Martino Morra, 47 anni, è stato arrestato. ...