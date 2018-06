Napoli | agguato di camorra tra la folla | uomo ferito da colpi di pistola

Napoli - AGGUATO A COROGLIO DOPO LITE IN DISCOTECA/ Ultime notizie video : 28enne ha provato a scappare : NAPOLI, AGGUATO all'alba: 28enne ucciso in auto a COROGLIO a colpi di pistola. Il giovane, di Scampia, era già noto a forze dell'ordine. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 20:31:00 GMT)

Napoli, 28enne di Scampia ucciso in un agguato all'alba: freddato in auto L'uomo stava rincasando dopo una serata passata della zona di Coroglio, tra Bagnoli e Posillipo, quando è stato affiancato dai killer

Napoli - 28enne ucciso in un agguato : 10.06 agguato a Napoli intorno alle 5 di stamane. In Via Discesa Coroglio,un 28enne già noto alle forze dell'ordine e residente nel quartiere di Scampia, è stato raggiunto, mentre era in auto, da colpi d'arma da fuoco. E' deceduto pochi istanti dopo. Indagano i Carabinieri della compagnia di Bagnoli.

Napoli - agguato nella notte : 21enne in fin di vita/ Forcella - Armando Tubelli vittima dei sicari : Napoli, agguato nella notte: 21enne in fin di vita. Forcella, Armando Tubelli raggiunto dalle pallottole dei sicari, operato d'urgenza per le ferite riportate(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:44:00 GMT)

Napoli - 38enne ucciso a colpi d’arma da fuoco/ Ultime notizie - l’aggressione sotto casa : agguato camorristico? : Napoli, 38enne ucciso a colpi d’arma da fuoco, Ultime notizie, aggressione sotto casa: agguato camorristico? Angelo Ranieri ha perso la vitta questa notte, dopo essere stato ucciso da ignoti(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 09:44:00 GMT)

Agguato a Napoli - giovane crivellato di proiettili : è in fin di vita : Un giovane è stato ferito da colpi d'arma da fuoco in varie parti del corpo. L'uomo in condizioni gravi è stato accompagnato da un amico all'ospedale Loreto Mare intorno...

Choc a Napoli - agguato nella notte a piazza Trieste e Trento : 18enne ferito a colpi di arma da fuoco : Sparatoria nella notte nel cuore di Napoli. Un giovane di 18 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco in piazza Trieste e Trento, a due passi dal Plebiscito simbolo di Napoli....

Napoli - agguato all'ambulanza del 118 : 'Il finestrino è esploso - potevamo morire tutti' : Antonella Vacca infermiera, Mirko Tarallo autista , entrambi della Croce rossa italiana, , e Felicetta Maione, medico, dipendente precaria della Asl Napoli 1: eccoli gli eroi civili del 118 della ...

Napoli, 3 mag. (Adnkronos) - Un uomo di 33 anni è stato ucciso la scorsa notte a Pimonte, piccolo comune ai piedi dei Monti Lattari in provincia di Napoli. L'uomo, Filippo Sabatino, originario di Gragnano e già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso mentre percorreva via Gesinella alla guida del suo Fiorino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pimonte e della compagnia di Castellammare di

