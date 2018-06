Nainggolan passa all' Inter | accolto a Milano dai suoi nuovi tifosi

Blastingnews

: RT @calcio_cavallo: A #Roma non vedevano l’ora di cacciarlo, fuma, beve, passa da un locale all’altro, non fa vita da atleta, picchia la mo… - SilviaPrato1 : RT @calcio_cavallo: A #Roma non vedevano l’ora di cacciarlo, fuma, beve, passa da un locale all’altro, non fa vita da atleta, picchia la mo… - calcio_cavallo : A #Roma non vedevano l’ora di cacciarlo, fuma, beve, passa da un locale all’altro, non fa vita da atleta, picchia l… - J_Sioux : 'Roma per sempre' Ma solo se l'allenatore mi fa giocare dove voglio io! VERO AMORE! ?? Anni di retorica, frasi fatte… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Quella di ieri è stata peruna giornata densa di emozioni contrastanti. Infatti, dopo le dichiarazioni discutibili rilasciate nei giorni scorsi, soprattutto sul fatto che sarebbe stata la Roma a cederlo e non lui a voler andare via, ora è davvero ufficiale il suoggio all'e, al suo arrivo a, inerazzurri gli hanno riservato una entusiastica accoglienza. Il personaggio "fuori dal comune" RadjaDiverse sono le ipotesi fatte per cui la società giallorossa avrebbe scelto di cederlo. Di sicuro il suo comportamento sopra le righe, già nei mesi scorsi, lo avevano visto rimanere in tribuna piuttosto che in campo. Masi è fatto amare dalla società nerazzurra principalmente grazie alle sue prodezze in campo. Sin da subito era apparso difficile che Roma edriuscissero ad arrivare in breve tempo al termine della trattativa. Il divario ...