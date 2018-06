NAINGGOLAN ALL' INTER Video | visite mediche concluse | il saluto ai tifosi sciarpa al collo

Inter - NAINGGOLAN firma fino al 2022 'Sono contento'. Spalletti 'Ora grandi risultati' : MILANO - 'Sono contento', queste le prime parole di Radja Nainggolan dopo la firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2022. Domani è attesa l'ufficialità dell'operazione. L'alieno come lo ...

Inter - terminate le visite mediche di NAINGGOLAN : adesso la firma sul contratto [GALLERY] : Sono terminate le visite mediche di Nainggolan con l’Inter, il centrocampista belga le ha svolte in due parti prima all’Humanitas di Rozzano e poi al CONI Sono terminate le visite mediche di Nainggolan con l’Inter, il centrocampista belga ha svolto una prima parte all’Humanitas di Rozzano per poi spostarsi al centro CONI per la seconda sessione di test. Ultimati con esiti soddisfacenti, l’ex Roma adesso si ...

Il Ninja infiamma l'Inter. NAINGGOLAN a Milano - i tifosi impazziti e Spalletti carica : 'Quello che serviva' : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 Radja Nainggolan alle ore 20.25 ha raggiunto il 'Meliá' di Milano per ricevere il primo abbraccio dei suoi nuovi tifosi. tifosi che, riporta La Gazzetta dello Sport , hanno risposto come meglio non avrebbero potuto, con cori a non finire dopo un'attesa che durava dalle 16, quando i primi appassionati hanno fatto capolinea all'esterno dell'hotel, il quartier ...

Inter - Spalletti accoglie NAINGGOLAN : “è la turbina che mancava al nostro motore - ci ha già dato un segnale importante” : L’allenatore dell’Inter ha parlato dell’arrivo di Nainggolan, esprimendo la sua soddisfazione per il suo arrivo in maglia nerazzurra Radja Nainggolan è un giocatore dell’Inter, manca ancora l’ufficialità ma il centrocampista belga è arrivato oggi a Milano per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto. Sull’arrivo del ‘Ninja’ ha parlato ai microfoni di Sky Sport Luciano ...