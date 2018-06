Nainggolan all' Inter Video | non prende la sciarpa e non salta coi tifosi | il Ninja è già

Spalletti - Nainggolan turbina che mancava : ANSA, - MILANO, 24 GIU - "Nainggolan è un ninja, non un samurai. È la turbina che mancava al nostro motore, ti dà la vampata. Il fatto che abbia scelto assolutamente l'Inter per noi è importante. ...

Spalletti : 'Nainggolan è la turbina che mancava al motore dell'Inter' : 'Nainggolan è un ninja, non un samurai. È la turbina che mancava al nostro motore, ti dà la vampata. Il fatto che abbia scelto assolutamente l'Inter per noi è importante. Sappiamo che vuol far bene, ...

Calciomercato Inter - Spalletti : 'Nainggolan è il calciatore che ci mancava' : E due anni dopo tornerà ad allenarlo: Luciano Spalletti, in esclusiva su Sky Sport, ha commentato l'arrivo del centrocampista belga appena sbarcato a Milano. Dopo le visite mediche, Radja sarà ...

Inter - Spalletti : 'Nainggolan ci dà la vampata - quello che ci mancava' : ...mediche.' Il fatto che da quando ha saputo che era sul mercato ha scelto di venire assolutamente all'Inter è un messaggio importante - sottolinea il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport - ...

Inter - Spalletti accoglie Nainggolan : “è la turbina che mancava al nostro motore - ci ha già dato un segnale importante” : L’allenatore dell’Inter ha parlato dell’arrivo di Nainggolan, esprimendo la sua soddisfazione per il suo arrivo in maglia nerazzurra Radja Nainggolan è un giocatore dell’Inter, manca ancora l’ufficialità ma il centrocampista belga è arrivato oggi a Milano per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto. Sull’arrivo del ‘Ninja’ ha parlato ai microfoni di Sky Sport Luciano ...

Inter - entusiasmo alle stelle per Nainggolan : le prime parole da nerazzurro [FOTO] : 1/5 ...

Nainggolan all'Inter/ Oggi a Milano - domani le visite mediche : l'addio ufficiale alla Roma è vicino : Nainggolan all'Inter: Oggi a Milano, domani le visite mediche. l'addio ufficiale alla Roma è vicino. Le ultime notizie sul centrocampista belga, pronto a firmare per il club nerazzurro(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Belgio - Nainggolan e lo scherzo alla Tunisia/ Video - “blocca” un tir per fermare il pullman dei magrebini : Belgio, Nainggolan e lo scherzo alla Tunisia Video: “blocca” un tir per fermare il pullman dei magrebini. Simpatico filmato pubblicato dal centrocampista giallorosso su Instagram(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 15:44:00 GMT)

Nainggolan saluta i tifosi giallorossi : 'Via dalla Roma - non è stata una mia scelta' : Si conclude dopo ben 4 anni e mezzo il legame tra Radja Nainggolan e la Roma, con il Ninja che si sta preparando ad indossare la divisa nerazzurra dell'Inter. Si tratta di un affare da 38 milioni di euro complessivi: 24 milioni più Davide Santon e Nicolò Zaniolo. Se il primo potrebbe far comodo a Di Francesco, il secondo invece potrebbe essere usato come contropartita per arrivare a Berardi del Sassuolo. Fortemente voluto da Luciano Spalletti Il ...

Roma - ufficiale Kluivert. Nainggolan con il cuore all'Inter : Kluivert:"Sono molto felice. Sono in un club incredibile, che mi piace molto. Non vedo l'ora di iniziare"

Nainggolan saluta i tifosi giallorossi : 'Via dalla Roma - non è stata una mia scelta' : Si conclude dopo ben 4 anni e mezzo il legame tra Radja Nainggolan e la Roma, con il Ninja che si sta preparando ad indossare la divisa nerazzurra dell'Inter. Si tratta di un affare da 38 milioni di euro complessivi: 24 milioni più Davide Santon e Nicolò Zaniolo. Se il primo potrebbe far comodo a Di Francesco, il secondo invece potrebbe essere usato come contropartita per arrivare a Berardi del Sassuolo. Fortemente voluto da Luciano Spalletti Il ...

Roma - Monchi scatenato : oggi arriva Pastore. Fatta per Nainggolan all’Inter : oggi arriva PASTORE- Roma scatenata sul mercato, oggi Javier Pastore sarà atteso in città per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Affare totale da 24 milioni. 20 milioni parte fissa, 4 milioni di bonus. Il fantasista sarà atteso nella capitale nel pomeriggio. Nainggolan ALL’INTER Nainggolan all’Inter: affare fatto. Il giocatore ha confermato […] L'articolo Roma, Monchi scatenato: oggi arriva Pastore. Fatta per ...

Nainggolan : 'Inter e Spalletti - arrivo! Grazie Roma - ma hai voluto cedermi' : Intanto lo stesso Nainggolan ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Porterò per sempre nel cuore ogni momento vissuto con i colori giallorossi, lascio la Roma dopo aver dato tutto in queste ...

Mercato - bufera a Roma ed entusiasmo all’Inter dopo l’operazione Nainggolan : ma chi ci guadagna davvero? Ecco perché i giallorossi hanno fatto un affare : le nuove formazioni : Mercato – Esplode la bufera a Roma dopo la cessione di Nainggolan all’Inter, mentre a Milano sponda nerazzurra c’è grande entusiasmo. Un entusiasmo immotivato, almeno quanto le critiche dei tifosi capitolini per la loro società. In realtà è la Roma che ha fatto un grande affare, e che sta costruendo uno squadrone per mister Di Francesco: l’organico giallorosso è già all’altezza per competere su più fronti, insidiare ...