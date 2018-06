“Naike Rivelli ha scoperto che suo padre non è quello che pensava Ornella Muti non ha

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) “Naikehada poco, grazie a un esame del Dna fatto prima in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l’uomo che ha sempre chiamato papà non è suo” ha dichiarato Paola Perego in un’intervista al Messaggero. La conduttrice brianzola torna in tv, ormai rilanciata mediaticamente dopo la parentesi Parliamone Sabato, e lo fa con uno scoop non da poco. Sarà alla guida per sei settimane di “Non disturbate“, un programma di interviste ambientate in una stanza d’albergo in onda ogni lunedì in seconda serata. La rivelazione della figlia diè arrivata proprio durante una chiacchierata con la presentatrice che il pubblico potrà ascoltare presto su RaiUno. Josè Luis Bermudez de Castro, l’uomo che la showgirl ha sempre considerato ilbiologico, aveva vissuto con sua mamma una relazione amorosa proprio nel 1974, anno della ...