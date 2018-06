MVP NBA – Metta World Peace non ha dubbi | “Harden meglio di LeBron | vi spiego perché”

NBA awards - a Santa Monica si assegnano MVP - coach of the year ma non solo… : Gli NBA awards andranno in scena questa notte in quel di Santa Monica, tanti i premi ambitissimi che verranno assegnati Nella NBA è la notte dei premi individuali. In quel di Santa Monica si assegneranno diversi ‘awards’, tra i quali il più importante è senza dubbio l’MVP. In lizza per il tanto ambito premio, troviamo Harden, LeBron James ed anche Anthony Davis, il quale sembra fare da contorno al duello tra i primi due. ...

Draft NBA – Barkley spezza l’entusiasmo intorno a Doncic : “lui MVP in Europa? Gioca competizioni di merda” : Charles Barkley ha espresso il suo parere, controcorrente, sulle qualità di Luka Doncic: secondo ‘Sir Charles’ il talento del ragazzo è stato gonfiato dalla scarsa qualità delle competizioni europee Dopo aver incantato i parquet di tutta Europa ed aver contribuito ai successi più recenti del Real Madrid, Luka Doncic è entrato ufficialmente in NBA. Ieri notte, l’MVP di Eurolega, Final 4 e Liga ACB è stato selezionato dagli ...

Draft NBA - che fine farà Donte DiVincenzo? L’MVP delle finals NCAA cerca posto tra i “grandi” : Donte DiVincenzo si appresta a vivere il Draft NBA che lo potrebbe proiettare per così dire ‘al piano superiore’ dopo gli anni nella NCAA Donte DiVincenzo è stato la vera sorpresa dell’annata NCAA, vincendo anche il titolo di Mvp delle finals. La guardia, di chiare origini italiane, adesso rischia però di venire snobbata al prossimo Draft. Gli scout NBA infatti, non hanno visto un potenziale tale da essere scelto ai primi posti ...

Draft NBA – Luka Doncic - in un filmato i suoi obiettivi in NBA : “ROY - MVP - Jennifer Aniston e titolo entro…” [VIDEO] : Luka Doncic ha stilato i suoi obiettivi per i primi anni in NBA: in un simpatico video realizzato da Bleacher Report il talento sloveno ha parlato dei traguardi che intende conseguire nella lega Domani notte Luka Doncic entrerà finalmente nel mondo dorato dell’NBA. Il talento che ha impressionato tutta Europa, con la bacheca piena da cestista del Real Madrid e che a soli 20 anni è già campione d’Europa con la Slovenia, è pronto a misurarsi con i ...

VIDEO / Cleveland Golden State (risultato finale 85-108) : MVP Durant - highlights gara-4 Finali NBA : VIDEO Cleveland Golden State risultato finale 85-108. Titolo ai Warriors, highlights di gara-4 delle Finali NBA 2018. Durant MVP, Curry 37 punti, LeBron non basta.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 13:25:00 GMT)

Nba - LeBron travolto in gara-4 : Golden State è ancora campione - a Durant il titolo di MVP : I Golden State Warriors sono per il secondo anno consecutivo i campioni della Nba. Nella partita giocata questa notte - gara 4 delle finals in casa dei Cleveland Cavaliers di LeBron James- i campioni...

Nba - Durant è ancora l'MVP : "Il basket mi ha salvato" : Si scrive KD ma si legge Mvp. Kevin Durant viene eletto per la seconda volta consecutiva miglior giocatore delle Finals, vinte, stravinte e dominate da lui e dai suoi Warriors per 4-0 sui Cavaliers di ...

Kevin Durant - MVP delle Finals NBA e record : KD nella storia degli Warriors - supera anche Curry : Ieri notte Kevin Durant ha conquistato il suo secondo anello, è stato eletto MVP delle Finals e ha superato un particolare record nella storia dei Golden State Warriors Due anni fa Kevin Durant si trasferì ai Golden State Warriors per vincere l’anello. Due anni dopo KD di anelli alle mani ne ha due, l’ultimo vinto ieri notte al termine del netto 4-0 inflitto ai Cleveland Cavaliers di LeBron James nella gara decisiva delle Finals NBA. ...

NBA Finals - il massacro è completo! Cappotto Warriors - Durant MVP e LeBron “saluta” Cleveland : Golden State Warriors campioni, ancora una volta, Durant e soci dominano Cleveland in 4 gare e portano a casa l’anello. Aria d’addio ai Cavs per LeBron e non solo… I Golden State Warriors sono campioni NBA, per la seconda volta consecutiva. Inutile appellarsi alla sciocchezza di Jr Smith in gara-1, in queste Finals non c’è stata partita. Un Cappotto netto, anche prevedibile alla vigilia, questa Cleveland non poteva fare ...

NBA Finals 2018 : Golden State Warriors ancora campioni. Curry sfiora i 40 - Durant è MVP. Cleveland sconfitta 4-0 : Lo sweep è servito. I Golden State Warriors sono ancora Campioni NBA. Curry e compagni vincono nettamente (108-95) gara-4 della Finals ed infliggono un perentorio 4-0 ai Cleveland Cavaliers. Per Golden Statte si tratta del sesto titolo della loro storia, il terzo negli ultimi quattro anni, il secondo consecutivamente. Se i Warriors festeggiano e contano gli Anelli, dall’altra parte Cleveland comincia ad interrogarsi sul futuro, che con ...

NBA Finals : MVP a sorpresa a Kevin Durant - Steph Curry resta ancora a secco : Dopo i 37 punti di stanotte sembrava essere arrivata la conferma, il terzo indizio , su quattro partite, per avere la prova definitiva. Steph Curry era convinto, così come tantissimi addetti ai lavori ...

NBA Finals - Steph Curry vincerà il premio di MVP? Adesso deve fare i conti con Durant : Premessa d'obbligo: qualora i Cleveland Cavaliers compiano un'impresa mai riuscita prima, rimontando una serie playoff dopo essere stati sotto 3-0, il dubbio sarebbe risolto alla radice. Così come se ...

NBA Finals - ovazioni - cori da MVP - passaggi sbagliati : la gara-2 particolare - e modesta - di J.R. Smith : Dopo il disastroso finale di gara-1, riflettori, attenzioni e soprattutto critiche sono state a lungo e ripetutamente rivolte verso J.R. Smith; diventato l'uomo simbolo scaraventato sul banco degli ...