Musei | Consiglio di Stato | ok a direttori stranieri Ribaltata sentenza Tar

Musei - Consiglio di Stato chiude vicenda dei direttori stranieri : “Nomina corretta - sono cittadini dell’Unione Europea” : I manager stranieri pos sono dirigere i Musei italiani. La parola definitiva sulla questione arriva dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in appello del ministero dei Beni Culturali respingendo definitivamente il ricorso proposto da Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, sovrintendente di Parma, contro la nomina dell’austriaco Peter Assmann a direttore del Palazzo Ducale di Mantova. Per il Consiglio di Stato , Assmann ...

