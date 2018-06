Municipio X | Di Pillo | ‘100 vele’ kermesse dei record

romadailynews

(Di lunedì 25 giugno 2018) Roma – “Complimenti ai vincitori Tullio Picciolini e ad Alessandro Guardigli per la vittoria in classe 1 alle 100 vele. E complimenti all’intera organizzazione, al Porto Turistico di Roma per aver ospitato questa splendidadei”. “per il numero di imbarcazioni iscritte, ben 170, e per la sinergia messa in campo tra i circoli velici di Ostia e Fiumicino, uniti per la prima volta”. “Un impegno ripagato dalla grande partecipazione anche del pubblico che anche dal lungomare di Ostia ha potuto assistere al veleggiare delle barche. E con loro i concorrenti più piccoli per la categoria Optimist. Sport sinonimo di passione, impegno e partecipazione”. Così in una nota la Presidente delGiuliana di. L'articoloX: Di, ‘100 vele’deiproviene da RomaDailyNews.