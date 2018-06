Municipio II | Accordo con Automobile Club Roma

romadailynews

(Di lunedì 25 giugno 2018)– IlII e l’sottoscrivono un Protocollo di Intesa di reciproca collaborazione in materia istituzionale dedicato, alla realizzazione di iniziative di educazione alla sicurezza stradale a favore dei bambini e dei giovani. Dall’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 test drive in piazza e simulatori di guida ACI per consentire ai ragazzi di provare le proprie capacità di guida. IlII e l’siglano oggi alle ore 11.00 nell’Aula del Consiglio Municipale di via Dire Daua 11, un protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione di iniziative di interesse comune e alla promozione e valorizzazione della sicurezza e della educazione stradale. “L’istruzione automobilistica – dichiara Giuseppina Fusco, Presidente dell’– rientra tra i compiti istituzionali dell’ACI, una attribuzione ...