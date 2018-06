MotoGp – Zarco ‘ruba’ il capotecnico ad Aleix Espargaro | l’Aprilia saluta Eschenbacher

MotoGp Yamaha - Zarco : «Spero di trovare di nuovo un buon feeling con la moto» : TORINO - Johann Zarco vuole tornare a lottare per il podio già nella gara del Montmelò, dopo due gare deludenti a Le Mans e Mugello: ' Il circuito di Catalunya è una pista fantastica e sono felice di ...

MotoGp – Zarco ‘difende’ Valentino Rossi - la verità di Johann : “mi ha chiuso la strada in Yamaha? Ecco la verità” : Johann Zarco prende le difese di Valentino Rossi: le parole del francese della Tech3 sono sorprendenti Dopo una giornata di test sulla pista, riasfaltata in inverno, del Montmelò, i piloti della MotoGp sono tornati a casa per qualche giorno di riposo in vista dell’importantissimo e attesissimo Gp d’Italia, al Mugello. In attesa del nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp, non si fa altro che parlare del mercato piloti. ...

MotoGp – Puig catastrofico su Lorenzo e pungente verso Zarco : “lui e il suo manager di hanno ingannato” : Alberto Puig non ha dubbi: la situazione di Lorenzo in Ducati e quella frecciatina a Zarco e al suo manager Reduci dal Gp di Le Mans, vinto da Marc Marquez, salito sul podio con Petrucci e Rossi, i piloti della MotoGp sono scesi nuovamente in pista, nella giornata di ieri, sul circuito di Barcellona, per testare la pista riasfaltata durante l’inverno. Buone sensazioni per Vinales, il più veloce di giornata, seguito da Zarco e Lorenzo. ...

MotoGp Honda - Puig : «Zarco mi ha deluso» : TORINO - Nella settimana di stop della corse sono le questioni di mercato a tenere banco. Protagonisti di un botta risposta a distanza sono Johann Zarco e Alberto Puig. Il pilota della Yamaha ...

MotoGp 2018 - la puntura di Puig a Zarco : Dopo aver accusato la Yamaha di averlo scaricato e dopo aver pure avanzato il sospetto che Rossi potesse aver posto un veto sul suo ingaggio, ora Zarco finisce bacchettato dal team manager della Hrc ...

MotoGp - Zarco fa mea culpa : “volevo superare Lorenzo - ma forse avrei dovuto aspettare” : Johann Zarco ha parlato dopo il Gp di Le Mans, concluso sfortunatamente con una caduta arrivata nel corso dell’ottavo giro Una pole vanificata con una caduta, arrivata dopo otto giri del proprio Gran Premio di casa. Johann Zarco non riesce a capacitarsi dell’errore costatogli lo zero in classifica, una scivolata arrivata nel tentativo di superare Jorge Lorenzo: “volevo superarlo, ma sono rimasto un po’ troppo largo in ...

MotoGp - Pagelle GP Francia 2018 : Marc Marquez impeccabile - Petrucci e Rossi ottimi - male Vinales - dietro la lavagna Dovizioso - Zarco e Iannone : Anche il Gran Premio di Francia della MotoGP non ci ha certo fatto annoiare. Errori, cadute, tanti spunti e conferme, come che Marc Marquez ha ribadito di essere l’uomo da battere, ma che non è una impresa semplice per nessuno, tanto che Andrea Dovizioso e Johann Zarco spingono troppo e cadono. male la Yamaha nel suo complesso, con un Valentino Rossi davvero stoico con un podio insperato. Andiamo, quindi, a dare le Pagelle ai protagonisti ...

MotoGp - GP di Le Mans : vince Marquez - 2° Danilo Petrucci - 3° Valentino Rossi. Out Dovizioso e Zarco : Calcolando le difficoltà Honda delle scorse stagioni sul tracciato francese, è una conferma di quanto il team del campione del mondo uscente sia ulteriormente migliorato. In terza casella c'è Danilo ...

MotoGp – In Francia c’è anche la sexy Veronika - fidanzata di Zarco : Johann ha un motivo in più per far bene [GALLERY] : Veronika Tielovà: a bordo pista a Le Mans la sensualissima fidanzata di Johann Zarco Johann Zarco ha fatto centro! Il francese della Tech3 riesce sempre a far parlare di sè per le sue fantastiche prestazioni in pista. Zarco è il poleman del suo Gp di casa, a Le Mans, dove oggi avrà un motivo in più per far bene e cercare di conquistare il gradino più alto del podio. Stiamo parlando della sua fidanzata, la modella ceca Veronika Thielová, che sta ...

MotoGp - GP Francia : Johann Zarco a Le Mans conquista la pole più bella : La voleva più di ogni altra cosa al mondo: è la quarta pole della carriera di Johann Zarco, uno abituato spesso a partire dalla prima fila, ma essere lì davanti a tutti nel Gran Premio di casa è un'emozione che neanche lui pensava ...

