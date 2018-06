MotoGp – Rossi-Marquez e quello scenario clamoroso | dalla Spagna un’incredibile

MotoGp - GP Olanda 2018 : Valentino Rossi e la magia della ‘sua’ Assen. Possibile guizzo per riaprire il Mondiale : Valentino Rossi in questo Mondiale MotoGP 2018 sta facendo qualcosa ai limiti del Possibile. Ha a disposizione una moto decisamente inferiore alle rivali, sia Honda che Ducati, ma nonostante tutto è secondo in classifica generale a 27 lunghezze di distacco da Marc Marquez. Il “Dottore” si sta letteralmente aggrappando a questa stagione, lottando con le unghie e con i denti, e mantenendo aperto un sogno che, sulla carta, non potrebbe ...

MotoGp – Meregalli e il lavoro di Rossi e Vinales al Motnmelò : “ecco su cosa si sono concentrati” : Maio Meregalli analizza la giornata di test Yamaha al Montmelò: il team director della squadra di Iwata spiega il lavoro di Valentino Rossi e Maverick Vinales Giornata di test, ieri al Montmelò, per i piloti della MotoGp. I campioni delle due ruote sono tornati in pista, il giorno successivo al Gp di Catalunya, sul circuito spagnolo, per lavorare sodo sulle loro moto, a caccia di miglioramenti in vista della seconda parte della stagione. Occhi ...

MotoGp - la solidità di Valentino Rossi e la pochezza tecnica della Yamaha : C’era attesa in casa Yamaha su quello che i test di Barcellona avrebbero potuto dare alla M1. I problemi di elettronica e nella gestione delle gomme, nonostante i tre podi consecutivi di Valentino Rossi nel Mondiale 2018 di MotoGP, sono evidenti ed il “Dottore” allo stato attuale delle cose è impossibilitato a lottare con Ducati e Honda allo stesso livello. Purtroppo la sessione catalana non ha dato i risultati sperati ed è ...

MotoGp – Test Montmelò - Valentino Rossi negativo : le parole del Dottore non promettono nulla di buono : Le sensazioni di Valentino Rossi al termine della giornata di Test al Montmelò: impressioni negative per il Dottore Importante giornata di Test oggi al Montmelò. Dopo il Gp di Catalunya, disputato ieri sul circuito spagnolo e vinto da Jorge Lorenzo, i piloti della categoria regina, escluso il team ufficiale Ducati, sono tornati in pista per una giornata di prove. Occhi puntatissimi sulla Yamaha: il team di Iwata è a caccia di importanti ...

MotoGp - Test Montmelò : giornata di prove terminata - Marquez davanti a tutti! Nuovo serbatoio per Rossi : Marc Marquez davanti a tutti al termine della giornata di Test al Montmelò: lavoro comparativo per Valentino Rossi E' terminata un'importante giornata di Test al Montmelò. Dopo il Gp di Catalunya, ...

MotoGp Test Montmelò - comanda Marquez; Iannone è 2° - Rossi 14° : di Marc Marquez il miglior tempo alla fine della giornata di Test svolta al Montmelò all'indomani del GP di Catalogna. Lo spagnolo della Honda ha staccato il tempo di 1'38"916, proprio nel finale ...

MotoGp – Test Montmelò : giornata di prove terminata - Marquez davanti a tutti! Nuovo serbatoio per Rossi : Marc Marquez davanti a tutti al termine della giornata di Test al Montmelò: lavoro comparativo per Valentino Rossi E’ terminata un’importante giornata di Test al Montmelò. Dopo il Gp di Catalunya, disputato ieri sul circuito spagnolo, i piloti della MotoGp sono tornati in pista per Testare novità che potrebbero rivelarsi fondamentali per il resto della stagione. La caduta di Petrucci ha spaventato il team Pramac, ma il pilota ...

