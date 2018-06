MotoGP | GP Olanda 2018 | Valentino Rossi e la magia della ‘sua’ Assen Possibile guizzo

oasport

: RT @SkySportMotoGP: Per l'Italia ottimi ricordi ?????? sulle curve del @ttcircuitassen ???? #SkyMotori #MotoGP #DutchGP - BeltramoPaolo : RT @SkySportMotoGP: Per l'Italia ottimi ricordi ?????? sulle curve del @ttcircuitassen ???? #SkyMotori #MotoGP #DutchGP - LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: Per l'Italia ottimi ricordi ?????? sulle curve del @ttcircuitassen ???? #SkyMotori #MotoGP #DutchGP -

(Di lunedì 25 giugno 2018)in questo Mondialesta facendo qualcosa ai limiti del. Ha a disposizione una moto decisamente inferiore alle rivali, sia Honda che Ducati, ma nonostante tutto è secondo in classifica generale a 27 lunghezze di distacco da Marc Marquez. Il “Dottore” si sta letteralmente aggrappando a questa stagione, lottando con le unghie e con i denti, e mantenendo aperto un sogno che, sulla carta, non potrebbe continua a cullare. La sua Yamaha in questo avvio di campionato, come nella scorsa stagione, soffre, e non poco, ed è decisamente suscettibile a diverse condizioni. Talvolta soffre quando la temperatura si alza, oppure quando la pista ha poco grip. Nel complesso, tuttavia, non è competitiva per colpa di un gap a livello di elettronica che non la fa rendere al meglio in uscita di curva. Con uno scenario simile pensare aancora in ...