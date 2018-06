MotoGP | GP Olanda 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di lunedì 25 giugno 2018) Nel weekend del 29 giugno-1° luglio si disputerà il GP di, tappa del Mondiale. Le due ruote tornano a essere assolute protagoniste nella Cattedrale del Motociclismo, l’Università dove i centauri si sono sempre dati battaglia su un circuito altamente impegnativo e spettacolare. Si riparte da qui dopo il doppio successo consecutivo di Jorge Lorenzo tra Mugello e Barcellona. Lo spagnolo della Ducati è l’uomo più in forma del momento ma Marc Marquez vorrà tornare a dettare legge ad Assen per allungare definitivamente in testa al Mondiale. Ci si aspetta un pronto riscatto da parte di Andrea Dovizioso ma questo è il tracciato più amato da Valentino Rossi: il Dottore va a caccia di una nuova magia e vuole regalare grandi emozioni. Di seguito il, ildettagliato e tutti glidegl GP di. L’evento sarà trasmesso in ...