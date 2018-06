Moto2 | il Team Pons HP40 conferma Augusto Fernandez

Moto2 2018 - il Team Hp Pons GP di Catalogna con Augusto Fernandez al posto di Hector Barberá : Ufficializzata la separazione da Hector Barberá , arrestato nella notte del 7 giugno per guida in stato di ebbrezza e poi condannato a 22 giorni di lavori socialmente utili, oltre al ritiro della ...

Morto Andrea Marinelli - imprenditore e fondatore dei team in Moto3 e Moto2 : Il mondo delle due ruote oggi è in lutto per la morte di Andrea Marinelli , scomparso questa mattina presso la sua abitazione dopo un'infezione contro la quale combatteva da tempo. Storico imprenditore ...